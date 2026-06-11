Towns: "Para triunfar en Nueva York tienes que estar preparado para salir del barro"

Redacción Deportes (EE.UU.), 10 jun (EFE).- El dominicano Karl-Anthony Towns dijo este miércoles que los New York Knicks tuvieron que "salir del barro" para completar la mayor remontada de la historia de las Finales de la NBA.

"Como sabe cualquiera que viva en Nueva York, si quieres triunfar en esta ciudad tienes que estar preparado para salir del barro, y eso es lo que hicimos esta noche", aseguró Towns en rueda de prensa.

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Los Knicks se impusieron por 107-106 a los San Antonio Spurs tras levantar 29 puntos en el segundo tiempo y pusieron el 3-1 en las Finales de la NBA, a las puertas del anillo.

La canasta ganadora fue un espectacular palmeo a un segundo del final de OG Anunoby, que el entrenador de los Knicks, Mike Brown, definió como la canasta "más icónica" de la historia de la franquicia.

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Para Towns, fue “la mano derecha de Dios”, una expresión que evoca a la histórica "mano de Dios" de Diego Armando Maradona frente a Inglaterra en el Mundial de 1986.

Con la serie 3-1 a su favor, las Finales regresan a Texas para el quinto partido, que se disputará este sábado en San Antonio, donde los Knicks tendrán la primera oportunidad de conquistar su primer anillo desde 1973. EFE

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