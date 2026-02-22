Espana agencias

El detenido por el crimen de Sarriguren (Navarra) pasa este lunes a disposición judicial

El sospechoso arrestado el viernes será presentado ante la autoridad judicial mientras la investigación permanece bajo responsabilidad de la Policía Foral y crece la indignación social con nuevas manifestaciones y muestras de repulsa en Navarra

Guardar

Manifestaciones de protesta se llevaron a cabo tanto en el Valle de Egüés como en Pamplona tras el asesinato de una mujer en Sarriguren. El sábado, cientos de personas acudieron a la concentración organizada por el Ayuntamiento del Valle de Egüés frente al edificio consistorial, y el domingo, la plaza consistorial de Pamplona fue escenario de una movilización en silencio durante 15 minutos, convocada por la Plataforma de Mujeres contra la Violencia Sexista de Navarra. Durante esta última protesta, los asistentes concluyeron la concentración con aplausos y la consigna “No son arrebatos, son asesinatos”, reflejando el clima de indignación social. En este contexto, permanece abierta la investigación bajo la dirección de la Policía Foral y con la causa judicial en manos del juzgado número 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Pamplona, según consignó el Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

El hombre arrestado el pasado viernes como presunto autor del crimen ocurrido ese mismo día en Sarriguren comparecerá ante la autoridad judicial este lunes, según informó la fuente judicial. Los hechos se produjeron alrededor de las 19:30 horas en la avenida Reino de Navarra, donde una mujer fue asesinada y la Policía Foral se encargó de la detención del sospechoso poco después del suceso, reportó el medio.

A raíz de este asesinato, la condena institucional se manifestó rápidamente. El Ayuntamiento del Valle de Egüés aprobó el sábado una declaración institucional de repulsa y decretó tres días de luto oficial. Diversas entidades y formaciones políticas de Navarra también expresaron mensajes de solidaridad y condena, acompañados de la organización de actos públicos, según publicó el medio.

Las manifestaciones públicas reflejaron el rechazo de la sociedad ante el crimen y la preocupación por la violencia contra las mujeres en la región, consignó el medio. Las movilizaciones fueron respaldadas por un gran número de asistentes, y se caracterizaron por guardar silencio en señal de respeto, finalizando con aplausos y lemas de denuncia, siguiendo la información difundida.

Mientras la investigación judicial y policial avanza, continúa activa la participación de movimientos ciudadanos e institucionales en torno a este caso, detalló el medio, que también recogió la reacción y el apoyo de las comunidades afectadas y de los colectivos que trabajan contra la violencia de género en Navarra.

Temas Relacionados

Crimen de SarrigurenViolencia de géneroTribunal Superior de Justicia de NavarraPolicía ForalAyuntamiento del Valle de EgüésPamplonaNavarraFeminicidioDeclaración institucionalPlataforma de Mujeres contra la Violencia Sexista de NavarraEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Sánchez recuerda que CyL fue la zona cero de los gobiernos PP-Vox y pide que se convierta en "el punto y final"

El presidente del Gobierno urge a derrotar al bloque conservador en las próximas autonómicas de Castilla y León, resaltando la opción socialista como alternativa para impulsar un giro progresista y superar la etapa actual impulsada por la alianza popular y Vox

Sánchez recuerda que CyL fue

La gestora del PSPV de Almussafes ve "improcedentes" las declaraciones de los concejales socialistas de la localidad

La gestora del PSPV de

Familiares, partidos e instituciones recuerdan en Vitoria a Buesa y Díez, asesinados por ETA hace 26 años

Familiares, partidos e instituciones recuerdan

Rueda reivindica a su equipo dos años después de su victoria y pone "deberes": "Tenemos que ir a por más"

En un acto multitudinario en Santiago de Compostela, Alfonso Rueda defendió la labor conjunta de sus colaboradores y lanzó un mensaje de autocrítica, exigiendo a su administración nuevos objetivos y aspiraciones para evitar la complacencia y buscar avances constantes

Rueda reivindica a su equipo

Comunidad de Madrid pide a Delegación 1.500 guardias civiles y "bajar" ratios de delitos tras los datos de criminalidad

El consejero de Digitalización ha exigido a la Delegación del Gobierno reforzar la seguridad en la región tras la publicación de datos que muestran incrementos preocupantes en homicidios, agresiones sexuales y tráfico de drogas, criticando la gestión actual

Comunidad de Madrid pide a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sánchez aterriza en CyL para

Sánchez aterriza en CyL para frenar la sangría electoral: “En 2022 fue la zona cero de los gobiernos PP-Vox, hagamos que sea el punto y final”

La Guardia Civil detiene a cuatro líderes de Anonymous en España por varios ciberataques contra organismos públicos tras la DANA de Valencia

La Justicia deniega el asilo a un paraguayo que decía recibir amenazas de narcos: el juez dice que son “delitos comunes” en su país

Antonio Villarreal, el periodista que se ha atrevido a publicar los secretos de las tertulias: “Son la forma más fácil para que el poder actúe sobre la información”

Los arqueólogos se rebelan contra ‘el sueldo’ que les ofrece Madrid para supervisar las obras del Canal: “Denigra a la profesión, es una retribución indigna”

ECONOMÍA

Una vivienda usada como alquiler

Una vivienda usada como alquiler turístico ilegal en Ibiza recibe una multa de 177.525 euros

El declive del campo español: los trabajadores agrarios afiliados a la Seguridad Social se reducen en 139.000 desde 2018

Las ciudades se volvieron activos

La productividad por trabajador crece el doble que los salarios en un año de beneficios récord para los empresarios: “Hay un reparto desigual de la tarta”

Un padre consigue que los jueces aprueben el fin de la pensión alimentaria de su hijo porque este no quiere verlo y dice que “no le aporta nada”

DEPORTES

Alcaraz derrota a Francis sin

Alcaraz derrota a Francis sin piedad y asegura el número uno del mundo en Doha

A qué hora y dónde ver la final del ATP 500 de Doha entre Carlos Alcaraz y Arthur Fils

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones