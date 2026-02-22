El detenido por el crimen de Sarriguren (Navarra) pasa este lunes a disposición judicial

Manifestaciones de protesta se llevaron a cabo tanto en el Valle de Egüés como en Pamplona tras el asesinato de una mujer en Sarriguren. El sábado, cientos de personas acudieron a la concentración organizada por el Ayuntamiento del Valle de Egüés frente al edificio consistorial, y el domingo, la plaza consistorial de Pamplona fue escenario de una movilización en silencio durante 15 minutos, convocada por la Plataforma de Mujeres contra la Violencia Sexista de Navarra. Durante esta última protesta, los asistentes concluyeron la concentración con aplausos y la consigna “No son arrebatos, son asesinatos”, reflejando el clima de indignación social. En este contexto, permanece abierta la investigación bajo la dirección de la Policía Foral y con la causa judicial en manos del juzgado número 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Pamplona, según consignó el Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

El hombre arrestado el pasado viernes como presunto autor del crimen ocurrido ese mismo día en Sarriguren comparecerá ante la autoridad judicial este lunes, según informó la fuente judicial. Los hechos se produjeron alrededor de las 19:30 horas en la avenida Reino de Navarra, donde una mujer fue asesinada y la Policía Foral se encargó de la detención del sospechoso poco después del suceso, reportó el medio.

A raíz de este asesinato, la condena institucional se manifestó rápidamente. El Ayuntamiento del Valle de Egüés aprobó el sábado una declaración institucional de repulsa y decretó tres días de luto oficial. Diversas entidades y formaciones políticas de Navarra también expresaron mensajes de solidaridad y condena, acompañados de la organización de actos públicos, según publicó el medio.

Las manifestaciones públicas reflejaron el rechazo de la sociedad ante el crimen y la preocupación por la violencia contra las mujeres en la región, consignó el medio. Las movilizaciones fueron respaldadas por un gran número de asistentes, y se caracterizaron por guardar silencio en señal de respeto, finalizando con aplausos y lemas de denuncia, siguiendo la información difundida.

Mientras la investigación judicial y policial avanza, continúa activa la participación de movimientos ciudadanos e institucionales en torno a este caso, detalló el medio, que también recogió la reacción y el apoyo de las comunidades afectadas y de los colectivos que trabajan contra la violencia de género en Navarra.