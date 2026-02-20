Espana agencias

Los Celtics estropean el debut de Porzingis, los Pistons y los Spurs pisan el acelerador

Chicago (EE.UU.), 19 feb (EFE).- Los Boston Celtics, con siete puntos del español Hugo González, triunfaron este jueves a domicilio contra los Golden State Warriors y estropearon el debut de Kristaps Porzingis con los de la Bahía, en una nueva jornada triunfal de la NBA para los Detroit Pistons y los San Antonio Spurs.

Porzingis, ex de los Celtics, tuvo sus primeros minutos desde principios de enero, pero su estreno con los Warriors llegó con una derrota 110-121.

El pívot letón, incorporado por los Warriors procedente de los Atlanta Hawks, sumó doce puntos (5 de 7 en tiros) en 17 minutos en pista con los Warriors, que siguen sin poder contar con el lesionado Steph Curry.

Los Celtics (36-19) ganaron el séptimo partido en los últimos ocho y siguen presionando a los Detroit Pistons (41-13) por el liderato en el Este.

El novato Hugo González aprovechó sus doce minutos en pista con siete puntos (3 de 5 en tiros de campo), cuatro rebotes y un robo.

Jaylen Brown llevó de la mano al equipo de Joe Mazzulla con un gran triple doble de 23 puntos, quince rebotes y trece asistencias. Payton Pritchard también se lució con 26 puntos, seis rebotes y siete asistencias.

Los Spurs (39-16) están potencialmente a dos victorias de los líderes del Oeste, los Oklahoma City Thunder (41-14), y siguen luciendo un gran ritmo ganador. Ante los Suns, los texanos sellaron un tercer período de 37-21 que les abrió el camino hacia una sólida victoria por 121-94.

Stephon Castle lideró a los Spurs con veinte puntos, mientras que el francés Victor Wembanyama aportó un doble doble de 17 puntos y once rebotes en 24 minutos en pista.

Dylan Harper aportó 17 puntos saliendo del banquillo, mientras que De'Aaron Fox metió quince tras regresar del All-Star.

Detrás de OKC, Spurs y Nuggets están los Houston Rockets, que asaltaron el campo de los Charlotte Hornets (105-101) con un Kevin Durant dominante.

El ex de los Phoenix Suns selló 35 puntos, ocho rebotes, cuatro asistencias y tres tapones.

Los Pistons dieron otro golpe de autoridad en el Este y conquistaron el Madison Square Garden con una victoria por 111-126 ante los New York Knicks al ritmo de Cade Cunningham.

El líder de los Pistons, que venía de alzarse con la corona del 'All Star' en el equipo Estrellas, brilló con luz propia y firmó 42 puntos, trece asistencias y ocho rebotes.

Cunningham no anotaba tantos puntos desde noviembre, también en otra victoria de prestigio en Boston.

Jalen Brunson lideró a los neoyorquinos en el intento de atrapar a los Pistons durante todo el encuentro. El '11' de los Knicks aportó 33 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias.

El dominicano Karl-Anthony Towns secundó a Brunson en la tabla anotadora de Nueva York, con 21 puntos, 11 rebotes y 4 asistencias (doble-doble).

José Alvarado, que había cosechado 8 triples en Philadelphia en menos de 19 minutos en pista, aportó 6 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias, con un desafortunado 0 de 5 desde la línea de tres.

Los Cavs no dan opción a los Nets de Jordi Fernández

Los Cavs impusieron su ley en casa ante los Brooklyn Nets del técnico español Jordi Fernández (112-84) y celebraron su sexta victoria consecutiva para seguir presionando en la zona alta del Este.

El equipo de Kenny Atkinson aprovechó la derrota de los Knicks para alcanzarles en la tercera plaza del Este (35-21).

Donovan Mitchell metió 17 puntos, James Harden aportó 16 y Jarrett Allen contribuyó con un doble doble de quince puntos y diez rebotes para los Cavs.

Los Nets son penúltimos en la misma conferencia con un balance de 15-39.

Entre los demás resultados, los Toronto Raptors triunfaron en el United Center de Chicago contra los Bulls (110-101) con 31 puntos de Brandon Ingram. EFE

