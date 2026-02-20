Espana agencias

España supera máximos de agua embalsada desde 1988, pero el sureste sigue en déficit

Madrid, 20 feb (EFE).- Los embalses en España han ganado en el último mes alrededor de 15.000 hectómetros cúbicos, un repunte excepcional, y sus niveles para estas fechas son los más altos desde al menos 1988, siendo abundantes incluso en Andalucía y Cataluña tras recientes sequías severas, aunque el sureste sigue en déficit.

Las intensas precipitaciones de las últimas semanas por las sucesivas borrascas han disparado los niveles de la reserva hídrica española, que se sitúa en el 82,5 % de la capacidad total, con 46.229 hectómetros cúbicos de agua, según los últimos datos publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) relativos a la séptima semana del año.

Dicho dato supera el récord previo de agua embalsada para esa semana, que data de 2014, en el que las reservas sobrepasaron la barrera del 80 %, según los datos de la serie histórica que maneja el Ministerio para la Transición Ecológica y que arrancan en 1988, hace casi cuarenta años.

Hace unos días, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, avanzó que entre el 2 y 9 de febrero se había llegado a "un récord de acumulación en los embalses de 5.600 hectómetros cúbicos".

A mediados del pasado enero, la reserva hídrica estaba en el 56,9 % de su capacidad, con 31.865 hectómetros cúbicos de agua almacenada, por lo que el incremento ha sido notable en el último mes, con una ganancia de casi 15.000 hm3.

En el lado opuesto de la serie histórica para estas fechas destacan años menos generosos a nivel de reservas como 1992 y 1995, con solo un 40,15 % y un 40,39 por ciento respectivamente. Asimismo 1993, con un 41,21 por ciento de agua almacenada.

Desde 2017, salvo en 2021, se venía manteniendo anualmente en esta época el volumen embalsado por debajo del 60 por ciento de la capacidad total.

Las grandes cuencas en estos momentos se encuentran por encima del 80 por ciento, como es el caso de la del Guadalquivir, el Tajo, Ebro y Duero; la del Guadiana roza incluso el 90 por ciento.

Superan dicho umbral las de extremo norte y especialmente las internas del País Vasco, según los datos.

También en el nordeste, las cuencas internas de Cataluña se encuentra por encima del 90 % pese a que en épocas recientes dicha comunidad atravesaba una complicada situación de sequía.

En cuanto al sur peninsular, tradicionalmente afectado por la escasez de agua, la situación ahora es muy distinta: la cuenca mediterránea andaluza está en el 72,9 %, mientras que Tinto, Odiel y Piedras supera el 90 por ciento junto con la de Guadalete-Barbate.

La proximidad entre poblaciones no garantiza los mismos niveles en las reservas. "Existen territorios cercanos unos de otros con niveles distintos de agua embalsada", según explica a EFE Miguel Aguado, profesor del Máster de Sostenibilidad y Gestión ESG de la Universidad Europea.

"El motivo es que no siempre dependen de las mismas cuencas hidrográficas, ni han recibido tampoco las mismas precipitaciones", añade.

Por ejemplo Cantabria, en el norte, es una comunidad "peculiar", cuyos volúmenes no siempre van a la par de los niveles embalsados en territorios vecinos.

Los embalses en dicha comunidad son pequeños; depende sobretodo de "cuencas cantábricas que son cortas" por la configuración del terreno con montañas cercanas que hacen variar rápido los niveles de agua.

Se ha referido además a la situación de las reservas en el sureste peninsular en donde sin embargo la cuenca del Segura sigue deficitaria, con un 45,6 por ciento de agua embalsada del total de su capacidad, mientras que la del Júcar está al 61,8 %.

"Zonas del sureste como Murcia, Almería o Alicante presentan un déficit estructural" por su tipo de clima y su demanda agrícola, en contraposición con otras como Cataluña y Andalucía en general, que han experimentado "una mejora notable" tras los recientes episodios intensos de lluvia, según el experto.

Aguado ha dicho que "las borrascas no afectan igual a todo el territorio".

Tampoco son siempre iguales las cuencas: "hay de distintos tipos; algunas son mas pequeñas y reaccionan rápido, suben y bajan antes sus niveles por el propio tamaño de las mismas".

Otro factor que influye en la desigualdad de niveles entre territorios es la capacidad total de los embalses. "Si un sistema tiene mucha capacidad", necesita obviamente más lluvia para llenarse.

También afectan los usos del agua: en zonas con mucho regadío o consumo industrial pueden mantenerse niveles más bajos en los embalses aunque llueva.

Asimismo "el momento del deshielo" es otro factor que suma recursos en aquellas cuencas con nieve que contribuyen con un aporte añadido de agua más allá de las lluvias. EFE

