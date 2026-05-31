111-103. Los Spurs destronan a los Thunder y jugarán las Finales contra los Knicks

Chicago (EE.UU.), 30 may (EFE).- Los San Antonio Spurs triunfaron este sábado por 111-103 en el campo de los Oklahoma City Thunder en el séptimo y decisivo partido de las finales del Oeste y, tras destronar a los vigentes campeones, se citaron con los New York Knicks en las Finales de la NBA.

El francés Victor Wembanyama lideró con 22 puntos otra gran actuación grupal de los Spurs, que volverán a las Finales NBA por primera vez desde 2014, cuando se coronaron campeones tras doblegar a los Miami Heat.

PUBLICIDAD

Las Finales comenzarán el próximo 3 de junio en el Frost Bank Center de San Antonio. EFE