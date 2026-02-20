Detenido en Baena (Córdoba) por maltrato animal al colgar de un puente a un perro mastín

Baena (Córdoba), 20 feb (EFE).- La Guardia Civil en colaboración con la Policía Local de Baena (Córdoba) ha detenido a un vecino de la localidad como supuesto autor de un delito de maltrato animal, al colgar a un perro mastín de un puente del municipio.

Tras recibir aviso de que un perro de raza mastín estaba colgado de un puente de la localidad, donde se encontraba aún con vida, los agentes rescataron al animal, según un comunicado del instituto armado.

Para rescatar al perro, los agentes tuvieron que contar con la colaboración de un ciudadano, "lo cual resultó dificultoso debido a la corriente del agua que discurría por debajo del puente".

Una protectora de animales de Baena se hizo cargo del animal que se encuentra recuperándose de las heridas tas ser asistido por los servicios veterinarios, no temiéndose por su vida.

El desarrollo de la investigación efectuada por la Guardia Civil en colaboración con la Policía local de Baena, permitió identificar al presunto autor del hecho, que resultó ser un vecino de la localidad, que ha sido puesto a disposición judicial. EFE