Sánchez apuesta por una inteligencia artificial "para el bien" y alerta de que "unos pocos" concentran el poder

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abogado este jueves por un modelo de Inteligencia Artificial humanista, basado en el respeto a los derechos y "para el bien" y ha advertido de los riesgos que supone para el mercado laboral, para la sostenibilidad medioambiental así como el peligro de que unos pocos actores concentren el poder de esta tecnología.

Sánchez ha hecho estas declaraciones en la cumbre de Impacto de la IA en Nueva Delhi (La India), donde se encuentra de viaje oficial, y ha explicado los avances que ha realizado España en el desarrollo de este tipo de herramientas y su legislación.

"La IA debería expandir la libertad humana, la democracia y los derechos y no socavarlos", ha señalado el presidente en un foro presidido por el presidente Narendra Modi. Así, ha pedido combatir la IA "para el mal" porque, según ha afirmado: "el progreso sin ética no es progreso, y la innovación sin propósito no es liderazgo, es una fracaso".

Sánchez ha hecho énfasis en la "democratización" de la IA con especial atención a la concentración de poder para que no esté "en manos de unos pocos". Estas declaraciones es producen después de que Sánchez haya mantenido varios choques con los dueños de empresas tecnológicas, especialmente el propietario de X, Elon Musk, aunque en esta ocasión no se ha referido directamente a los que tilda como "tecnoligarcas".

En materia militar considera que debe ser una herramienta que se ajuste a la ley y "contribuya a la paz y la seguridad internacional" y ha felicitado a la ONU por la creación de un Panel de Expertos en IA cuya primera reunión acogerá España.

También se ha mostrado partidario de establecer salvaguardas capaces de afrontar "el impacto y los riesgos" que genera la IA en el mercado laboral y a nivel medioambiental y dice que España defiende una IA segura, transparente y alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Además Sánchez ha expuesto el impulso del Gobierno para incentivar y difundir la inteligencia artificial en los sectores público y privado "como resultado de una estrategia clara, basada en una inversión pública sostenida, la cooperación europea y un firme compromiso con la construcción de soberanía tecnológica".

Finalmente, ha subrayado que la OCDE ha reconocido a España su aplicación en la administración pública con el objetivo de mejorar los servicios, reducir la burocracia y hacer más eficiente el Estado.

El jefe del Ejecutivo finaliza este jueves su viaje a La India, en el que, en la víspera, mantuvo una reunión con Modi y mantuvo sendos encuentros con inversores indios y con empresarios españoles del sector de la IA.

