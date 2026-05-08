El barco podría adelantar su llegada, aunque la evacuación se mantendrá el domingo de día

Madrid, 8 may (EFE).- El MV Hondius "lleva buena marcha" y podría adelantar su llegada unas horas antes de lo previsto y acercarse a Tenerife en la madrugada del domingo, pero eso no afectará al operativo de evacuación de los pasajeros, que se hará con la luz del día, por países y en zódiacs de un máximo de cinco personas.

Así lo ha detallado este viernes la secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, en una rueda de prensa conjunta con el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, en la que han desgranado los pasos que se darán una vez el buque llegue al puerto de La Granadilla, en Tenerife.

PUBLICIDAD

La llegada se preveía a mediodía del domingo, pero "el barco lleva buena marcha; tan buena marcha lleva que se está adelantando la posible hora de llegada, pero estábamos trabajando con todos los escenarios posibles. Cualquier contingencia o eventualidad estamos preparados para dar una respuesta llegue cuando llegue", ha garantizado Barcones.

No obstante, el escenario más probable que barajan las autoridades es que las 151 personas que van a bordo de 23 nacionalidades -147 pasajeros y tripulantes, más expertos del ECDC y de la OMS- sigan asintomáticas como ahora.

PUBLICIDAD

De esta forma, el operativo se centrará, por una parte, en los 14 españoles, que serán trasladados al Hospital Gómez Ulla de Madrid, donde se someterán a una cuarentena obligatoria, fijada ya en un protocolo aprobado este viernes por la Comisión de Salud Pública; por otra, en las personas de países de la UE; y, por último, en los extracomunitarios.

El desembarco se va a producir por países y en pequeñas embarcaciones de no más de 5 personas, "donde van a ir bajando según esté su avión ya preparado", embarcaciones puestas a disposición por el armador, aunque aún quedan detalles por concretar con Capitanía Marítima y la autoridad portuaria "para que esté todo perfectamente engrasado".

PUBLICIDAD

Barcones ha dejado claro que el desembarco no se iniciará hasta que los aviones no estén listos para despegar. Cuando eso ocurra, iniciarán a bajar a las zódiacs y, una vez en tierra, les esperarán unos autobuses "para salir automáticamente hacia el aeropuerto", desde cuya pista se montarán directamente a la aeronave de su respectivo país. En el caso de los españoles, a Madrid.

El buque, mientras tanto, "es de bandera de Países Bajos, país soberano para determinar y decidir qué hace con él y qué hace con la tripulación", pero el armador ya ha confirmado que "en el plan de la flota del propio buque, con 30 tripulantes, el barco puede seguir su curso".

PUBLICIDAD

Respecto a las repatriaciones que se hagan dentro del mecanismo de la UE, el Gobierno español hará una petición en tres direcciones: la de repatriaciones por nacionalidades, aviones medicalizados por si aparecieran síntomas y equipos de protección médica.

Ya hay cinco países que han mostrado su disposición de poner medios aéreos para llevar a sus nacionales: Alemania, Francia, Grecia, Países Bajos y Turquía. "Es posible que hubiera un vuelo que se combinara con el de Francia y que en ese vuelo se llevarán tanto a los nacionales de un país como a los de otros", ha precisado.

PUBLICIDAD

Pero Bélgica, Irlanda, Alemania y Suecia, que también están dispuestos a acoger a sus nacionales, no tienen disponibilidad de medios aéreos; en este punto, el mecanismo europeo facilitaría uno ó dos aviones para realizar todas estas maniobras.

En cualquier caso, ha redundado Barcones, "Países Bajos ha mostrado desde el primer momento su voluntad y responsabilidad como bandera de hacerse cargo de la situación y si fuera necesario, se pondrían también medios".

PUBLICIDAD

Fuera de la UE, Estados Unidos y Gran Bretaña ya han concretado que envían un avión, y Canadá está ultimando también el envío de otro avión con el resto.

Con todo, Barcones ha querido reiterar que en cada paso del operativo está garantizado que "todas las zonas por las que van a transitar se encontrarán aisladas; no va a haber ningún contacto con el personal civil".

PUBLICIDAD

"No hay ninguna posibilidad de interrelación. Va a estar todo aislado y acotado: solo van a acercarse los intervinientes autorizados para ello, que van a disponer de los más altos estándares de protección, porque se está yendo a máximos en cuanto a la protección para garantizar la absoluta seguridad", ha concluido. EFE

(foto)

PUBLICIDAD