La Junta de Andalucía decreta luto oficial el sábado por la muerte de dos guardias civiles

Sevilla, 8 may (EFE).- La Junta de Andalucía decretará este sábado como día de luto oficial en la comunidad tras la muerte de dos guardias civiles en el choque de dos embarcaciones del cuerpo mientras perseguían a una narcolancha en Huelva, según han informado fuentes del Ejecutivo autonómico.

El suceso se ha producido en plena campaña electoral en Andalucía, con actos programados por parte de los principales partidos que concurren al 17M para el sábado.

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El presidente de la Junta, Juanma Moreno, que es candidato del PP a la reelección, ha suspendido su agenda de este viernes. EFE