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Los pasajeros del Hondius desembarcarán de forma escalonada y por zonas aisladas del puerto: “No va a haber ningún contacto con el personal civil”

El Gobierno asegura que el barco lleva “buena marcha” y podría llegar antes de lo previsto

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La secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, ofrece una rueda de prensa, en la sede del Ministerio de Sanidad, a 8 de mayo de 2026, en Madrid (España).
La secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, ofrece una rueda de prensa, en la sede del Ministerio de Sanidad, a 8 de mayo de 2026, en Madrid (España). (Carlos Luján / Europa Press)

El crucero MV Hondius viaja a buen ritmo desde Cabo Verde a España, tanto que es posible que se adelante la hora de su llegada. Está previsto que el navío afectado por el brote de hantavirus fondee dentro del interior del puerto de Granadilla de Abona (Tenerife), donde las autoridades procederán a la evaluación y evacuación de los pasajeros.

El proceso requerirá el desembarco de todos los viajeros del crucero, actualmente un total de 147 pasajeros y cuatro especialistas enviados para controlar el brote, que se realizará con la máxima seguridad para garantizar la salud pública, según ha explicado la secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones.

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“Todas las zonas por las que van a transitar van a estar aisladas”, ha asegurado Barcones en declaraciones a los medios. “No va a haber ningún contacto con el personal civil”, ha aseverado.

Del zodiac al avión

Buques atracados en el puerto de Granadilla, donde se espera que llegue en tres días el MV Hondius, con casi 150 personas a bordo, dijo la ministra de Sanidad española, Mónica García, añadiendo que los que iban a bordo no presentaban ningún síntoma de la enfermedad, en Granadilla de Abona. (REUTERS/Borja Suarez)
Buques atracados en el puerto de Granadilla, donde se espera que llegue en tres días el MV Hondius, con casi 150 personas a bordo, dijo la ministra de Sanidad española, Mónica García, añadiendo que los que iban a bordo no presentaban ningún síntoma de la enfermedad, en Granadilla de Abona. (REUTERS/Borja Suarez)

La portavoz ha explicado en una rueda de prensa junto con el secretario de Estado de Sanidad que los pasajeros irán bajando del barco de forma escalonada, según aterricen los aviones que les trasladarán a sus países de origen. “Cuando el equipo del aeropuerto dé el aviso de que el avión está listo para despegar, solo en ese momento, se va a empezar a bajar a la gente del barco”, ha asegurado Barcones.

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El desembarco se realizará en zodiac y en pequeñas embarcaciones, que les acercarán a tierra firme. Allí les recogerán autobuses preparados para trasladarles hasta el aeropuerto. Estos transportes colectivos dejarán a los pasajeros directamente en la pista del aeropuerto. Allí, montarán en el avión y podrán despegar a sus países de origen.

España ha solicitado al mecanismo europeo de protección civil que la repatriación se haga por nacionalidades, cada una de las cuales tendrá un número asignado, y en aviones medicalizados, para atender a los pacientes en caso de que terminasen mostrando síntomas. El Gobierno ha pedido, además, el envío de equipos de protección médica.

Barcones ha informado de que ya hay cinco países que han mostrado disposición de poner medios aéreos para trasladar a sus nacionales y se trabaja de manera intensa con ellos. Otros países, como Bélgica, Irlanda, Alemania y Suecia, han mostrado la disposición de acoger a sus nacionales, pero carecen de medios aéreos para trasladarlos, por lo que se utilizarán aeronaves pertenecientes al rescEU, reserva de recursos de la Unión Europea para hacer frente a desastres y emergencias.

El ‘Hondius’ volverá a Países Bajos

Vista de un dron del crucero MV Hondius, que transporta pasajeros sospechosos de tener casos de hantavirus a bordo, sale de Praia, Cabo Verde. 6 de mayo de 2026. REUTERS/Stringer
Vista de un dron del crucero MV Hondius, que transporta pasajeros sospechosos de tener casos de hantavirus a bordo, sale de Praia, Cabo Verde. 6 de mayo de 2026. REUTERS/Stringer

Una vez desembarquen todos los pasajeros, Barcones ha asegurado que el crucero volverá a Países Bajos. El país “ha mostrado desde el primer momento su voluntad y responsabilidad como bandera [del barco] de hacerse cargo de la situación”, ha asegurado.

De los 61 miembros de la tripulación, 31 desembarcarán en Canarias, entre ellos el ciudadano español, y solo 30 permanecerán en el navío; el mínimo necesario para que siga su curso hacia Países Bajos. “Estamos resolviendo todas las cuestiones relativas tanto al repostaje como al avituallamiento, que esté todo preparado para que, una vez finalice la operación, automáticamente pueda proseguir la marcha”, ha expresado Barcones.

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