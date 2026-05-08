Espana agencias

Montero apuesta por 'influencers' para aumentar el impacto y llegar a los jóvenes

Guardar
Google icon

Sevilla, 8 may (EFE).- La secretaria general del PSOE-A y candidata a la presidencia de la Junta, María Jesús Montero, ha estado en esta campaña con Julio Muñoz 'Rancio' o Carmen Amores, 'influencers' en redes, con los que busca aumentar el impacto de sus mensajes y, sobre todo, llegar a los jóvenes, señalan fuentes de su equipo.

Estos encuentros, en los que los creadores de contenido hacen entrevistas más desenfadadas -"¿cuál es su estado civil?", le inquirió Rancio, a lo que ella respondió "reunida" primero y luego "presidenta de la Junta"-, ayudan a que la socialista llegue a un "público más joven que no ve telediarios y tampoco lee periódicos", añaden los colaboradores de Montero en esta campaña.

PUBLICIDAD

Esos jóvenes, indican, sí que están en redes sociales y ahí se ha "mudado" a ratos en esta campaña la candidata del PSOE para ampliar así el impacto de su mensaje y llegar a más personas.

El formato, explican quienes lo han planeado, es más "amable, más humano, más cercano" que los actos de campaña al uso como los mítines, algo que se sigue haciendo de forma paralela.

PUBLICIDAD

Uno de los ejes del discurso de Montero en esta campaña está en esa clave, la "deshumanización" a la que creen que quieren llegar desde otras fuerzas políticas mediante la "caricatura" que, se quejan, la dibuja como "una persona lejana".

Ahí es donde entran en juego los 'influencers'. Por ahora ha estado con Rancio, Luis Márquez y Carmen Amores. El primero en tener un acto con Montero fue Julio Muñoz, más conocido como Rancio, que tiene 97.000 seguidores en X y que le preguntó por su vida, su infancia, sus relaciones y hasta por si conocía los memes que en whatsapp circulan sobre ella. No solo los conoce, sino que los encuentra divertidos, según aseguró.

El tono de aquel encuentro en Sevilla fue flexible y cargado de humor. Montero respondió a cuestiones como con quién se dio su primer beso -el chico se llamaba Dani- o cuál es su comida favorita -los caracoles- y los temas se trataron con un tono más desenfadado que en los mítines, justo lo que quiere el PSOE, es decir, que los votantes más jóvenes conozcan a una Montero cercana. EFE

Google icon

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El PP critica al Gobierno por la gestión del hantavirus y Vox muestra su desconfianza

Infobae

Los universitarios piden una docencia "útil y participativa" para llenar las aulas

Infobae

El guardia civil herido grave al perseguir una narcolancha está en el hospital de Jerez

Infobae

La evacuación del pasaje será en un solo movimiento y con el Hondius fondeado en el puerto

Infobae

La Audiencia Nacional anula una sanción a la Falange por homenajear a Primo de Rivera

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Fiscalía del Supremo apoya un indulto parcial al exfiscal general Álvaro García Ortiz

La Fiscalía del Supremo apoya un indulto parcial al exfiscal general Álvaro García Ortiz

El Real Madrid busca al ‘topo’ que filtró las peleas para detener la crisis deportiva y reputacional: “Ha habido un gabinete de crisis como no se recuerda”

La Audiencia Provincial de Madrid reconoce el derecho de una sefardí a obtener la nacionalidad española tras revocar la denegación administrativa

Mueren dos agentes de la Guardia Civil al chocar unas embarcaciones del cuerpo que perseguían a una narcolancha en Huelva

Liberan a los rehenes de un asalto a un banco alemán en Sinzig: los atracadores se han dado a la fuga

ECONOMÍA

Cuándo se cobran las pensiones en mayo de 2026 según el banco: CaixaBank, Santander, BBVA, ING...

Cuándo se cobran las pensiones en mayo de 2026 según el banco: CaixaBank, Santander, BBVA, ING...

Luis de Guindos (BCE) asegura que “no hay una burbuja de la IA” pero reconoce el riesgo de futuros ajustes de precios

Un empleado es despedido por conducir y correr durante su baja médica, pero es improcedente: moverse no está prohibido durante una incapacidad

Ni cancelaciones ni recargos a clientes: Iberia activa su plan para hacer frente al encarecimiento del queroseno y blindar las operaciones en verano

Multan a un campesino catalán por vender su fruta en la carretera: “Nos estamos volviendo más papistas que el Papa”

DEPORTES

El Bournemouth aparta al futbolista español Alex Jiménez tras salir a la luz unos chats con una chica que asegura tener 15 años: “Me gustan las chicas más jóvenes”

El Bournemouth aparta al futbolista español Alex Jiménez tras salir a la luz unos chats con una chica que asegura tener 15 años: “Me gustan las chicas más jóvenes”

El Real Madrid busca al ‘topo’ que filtró las peleas para detener la crisis deportiva y reputacional: “Ha habido un gabinete de crisis como no se recuerda”

Jódar se hace mayor en Roma: se estrena con carácter y sufre para llevarse la victoria ante Borges

Los desorbitados sueldos de Valverde y Tchouaméni, las estrellas caídas del Real Madrid: serán suspendidos, vendidos o despedidos

El momento más crítico de Arbeloa al frente del Real Madrid: con el vestuario en tensión y el Clásico en el horizonte