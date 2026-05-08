Montero apuesta por 'influencers' para aumentar el impacto y llegar a los jóvenes

Sevilla, 8 may (EFE).- La secretaria general del PSOE-A y candidata a la presidencia de la Junta, María Jesús Montero, ha estado en esta campaña con Julio Muñoz 'Rancio' o Carmen Amores, 'influencers' en redes, con los que busca aumentar el impacto de sus mensajes y, sobre todo, llegar a los jóvenes, señalan fuentes de su equipo.

Estos encuentros, en los que los creadores de contenido hacen entrevistas más desenfadadas -"¿cuál es su estado civil?", le inquirió Rancio, a lo que ella respondió "reunida" primero y luego "presidenta de la Junta"-, ayudan a que la socialista llegue a un "público más joven que no ve telediarios y tampoco lee periódicos", añaden los colaboradores de Montero en esta campaña.

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Esos jóvenes, indican, sí que están en redes sociales y ahí se ha "mudado" a ratos en esta campaña la candidata del PSOE para ampliar así el impacto de su mensaje y llegar a más personas.

El formato, explican quienes lo han planeado, es más "amable, más humano, más cercano" que los actos de campaña al uso como los mítines, algo que se sigue haciendo de forma paralela.

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Uno de los ejes del discurso de Montero en esta campaña está en esa clave, la "deshumanización" a la que creen que quieren llegar desde otras fuerzas políticas mediante la "caricatura" que, se quejan, la dibuja como "una persona lejana".

Ahí es donde entran en juego los 'influencers'. Por ahora ha estado con Rancio, Luis Márquez y Carmen Amores. El primero en tener un acto con Montero fue Julio Muñoz, más conocido como Rancio, que tiene 97.000 seguidores en X y que le preguntó por su vida, su infancia, sus relaciones y hasta por si conocía los memes que en whatsapp circulan sobre ella. No solo los conoce, sino que los encuentra divertidos, según aseguró.

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El tono de aquel encuentro en Sevilla fue flexible y cargado de humor. Montero respondió a cuestiones como con quién se dio su primer beso -el chico se llamaba Dani- o cuál es su comida favorita -los caracoles- y los temas se trataron con un tono más desenfadado que en los mítines, justo lo que quiere el PSOE, es decir, que los votantes más jóvenes conozcan a una Montero cercana. EFE