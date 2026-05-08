Detienen a Mitch Robles, actor nominado a un Goya e hijo de la presentadora Marta Robles: “Fue una agresión policial con mucha brutalidad”

Detienen a Mitch Robles, actor nominado a un Goya e hijo de la presentadora Marta Robles (Europa Press)

El actor y cantante Mitch Robles, conocido por su nominación al Goya 2026 por Romería y por ser expareja de Dora, la hija de Bimba Bosé, ha sido detenido en Madrid acusado de agredir a varios agentes de la Policía Nacional cuando intentaban identificarle la noche del pasado 30 de abril. Tanto Robles como otro joven, que le acompañaba, han quedado en libertad a la espera de ser citados por el juez, según informa The Objetive.

La Policía Nacional arrestó a Mitch Robles el 30 de abril, cerca de las 21:00 horas, en la plaza de Tirso de Molina, en pleno centro de Madrid, tras observarle en actitud alterada junto a otro varón en una parada de autobús cercana a la calle Echegaray, según el atestado recopilado por el citado medio.

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Agentes de paisano se acercaron e intentaron identificarlos tras detectar que supuestamente ambos presentaban “aparentes síntomas de estar bajo los efectos de algún tipo de sustancia estupefaciente”, increpaban a viandantes y alteraban el orden público. Mitch Robles y su acompañante reaccionaron, recogiendo el informe policial, increpando a los funcionarios, a los que Robles, tras preguntar si tenían “algún problema”, se acercó con “actitud hostil”, intentó abrir la puerta del vehículo policial y la golpeó con varias patadas.

Tráiler de 'Romería'

La versión policial del altercado con Mitch Robles

Los agentes entonces se identificaron y se produjo un forcejeo que, según consta en el atestado al que ha accedido The Objetive, desembocó en una agresión por parte de Robles, quien presuntamente habría propinado un puñetazo en la nariz a un policía y utilizado una pulsera metálica con pinchos como “arma cortante”, causando cortes y heridas a, al menos, dos de los intervinientes.

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La situación obligó a la patrulla a solicitar apoyo urgente, desplazándose al lugar hasta cinco dotaciones policiales de los distritos Centro y Arganzuela. Finalmente, los dos jóvenes fueron arrestados, informados de su detención por un presunto delito de atentado contra agente de la autoridad y trasladados a dependencias policiales.

Una vez en comisaría, los agentes intervinieron la pulsera de pinchos metálicos y la fotografiaron para el procedimiento, sosteniendo que había sido empleada como arma por Mitch Robles. El atestado policial detalla que los sanitarios recomendaron a los agentes acudir al hospital tanto para valorar las heridas como para recibir la vacuna antitetánica. Mitch Robles y su amigo fueron llevados también a un centro médico para su evaluación y, algunas horas más tarde, ambos quedaron puestos en libertad a la espera de ser citados por el juzgado para prestar declaración.

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El actor Mitch Robles, detenido por agresión a la autoridad (Europa Press)

Mitch Robles relata su versión

La versión de Robles y su entorno difiere de raíz de lo recogido en el documento policial. En un comunicado, el actor, de 22 años, niega haber agredido a los funcionarios, asegura que fueron ellos quienes “les agredieron brutalmente” y afirma que varios agentes les insultaron “reiteradamente con mucho odio y desprecio, riéndose de su forma de vestir y llamándoles a gritos patillas y maricones”.

Según relata Robles, tras contestarles de forma calmada y pedir que se fueran, “los agentes se colocaron delante con el vehículo, y cuando mi amigo preguntó qué hacían, le amenazaron con romperle el otro brazo”. A continuación, Mitch Robles expone que intentó proteger a su acompañante impidiendo la apertura de la puerta y que los policías les agredieron “sin identificarse hasta que nos esposaron”.

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El atestado sostiene, en cambio, que Robles golpeó reiteradamente el coche policial antes de que los agentes, al identificarse, fueran agredidos por ambos detenidos. En el forcejeo, Robles supuestamente golpeó a los policías e hizo uso de la pulsera metálica, mientras profería gritos como: “Esta es la puta policía de este país, no me voy a callar”.

Mitch Robles junto a Carla Simón, directora de 'Romería' (REUTERS/Stephane Mahe)

Robles denuncia, asimismo, que él y su amigo sufrieron trato policial degradante en la comisaría de Leganitos y que no recibieron atención médica adecuada, añadiendo que acudieron al hospital tras su puesta en libertad, donde le diagnosticaron diferentes lesiones, entre ellas la rotura del menisco, y a su amigo, cuatro costillas rotas.

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Marta Robles en defensa de su hijo

Respecto a la pulsera intervenida, Mitch Robles sostiene que “se trataba de una pulsera fina con pequeños pinchos que le devolvieron”, destacando que “si les hubiésemos agredido con ella, se habrían quedado con el arma y habríamos pasado a disposición judicial, pero nos pusieron en libertad de manera inmediata”. Tanto él como su amigo han interpuesto denuncias contra los policías y solicitan a las autoridades las grabaciones de las cámaras de la plaza de Tirso de Molina para que “se compruebe lo que pasó de verdad”.

Marta Robles, periodista y madre de Mitch Robles (Europa Press)

Marta Robles, madre del artista y periodista, ha defendido públicamente la versión de su hijo a través de un comunicado entregado a Vanitatis, afirmando que ambos están “totalmente aterrados” y asegurando que “fue una agresión policial con mucha brutalidad hacia mi hijo y un amigo”.

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El procedimiento judicial sigue pendiente, y según fuentes policiales citadas por The Objetive, el hecho de que ni Mitch Robles ni su compañero hayan pasado aún a disposición judicial no implica el archivo de la causa, existiendo varias alternativas procesales tras cada arresto: juicio rápido, declaración ante el juzgado de guardia o citación posterior.