Agenda Informativa de Europa Press para hoy martes, 17 de febrero (y 2)

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para el martes 17 de febrero en Europa Press agrupada de Economía-Laboral, Sociedad, Salud y Cultura:

ECONOMÍA-LABORAL

-- 07.00 horas: En Madrid, Enagás presenta sus resultados de 2025 y objetivos 2026 antes de la apertura del mercado. A las 10.30 horas, el consejero delegado de Enagás, Arturo Gonzalo, da una rueda de prensa, en su sede (P.º de los Olmos 19).

-- 09.00 horas: En Bruselas, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, atiende a los medios antes de participar en la reunión del ECOFIN.

-- 09.00 horas: En Madrid, Planner Exhibitions celebra la tercera edición de Real Estate Financing Forum 2026, que reúne cada año a los actores clave del sector financiero. Espacio El Beatriz (C/ José Ortega y Gasset, 29).

-- 09.30 horas: En Madrid, A&G organiza un Desayuno Informativo para presentar un nuevo vehículo con el que invertir en criptoactivos, en sus oficinas (P.º de la Castellana, 92).

-- 10.00 horas: En Madrid, Marcas de Restauración presenta Restaurant Trends 2026, el gran foro de análisis, investigación y estrategia del sector, que contará con la presencia del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, entre otros. HIP - Ifema (Av. del Partenón, 5).

-- 10.30 horas: En Madrid, Qualianza, la distribuidora de Grupo Pascual, presenta los resultados de 2025 y las novedades para 2026, en HIP - Ifema (Av. del Partenón, 5).

-- 10.30 horas: En Madrid, Vanguard presenta un estudio sobre los inversores españoles y cómo perciben el asesoramiento financiero, en sus oficinas (C/ Jorge Juan, 35).

-- 10.30 horas: En Madrid, El Español-Invertia organiza el VI Observatorio de las Finanzas, en el que participan el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, el CEO de Deutsche Bank España, Íñigo Martos, el presidente ejecutivo de Renta 4, Juan Carlos Ureta, y la presidenta de AEB, Alejandra Kindelán. Campus Almagro de la Universidad Camilo José Cela (C/ Almagro, 5).

-- 11.15 horas: En Madrid, la Interprofesional del Vino presenta la revisión del plan estratégico del sector vitivinícola español en AgroBank. Auditorio Torre Caixabank (P.º de la Castellana, 189).

-- 12.00 horas: En Madrid, presentación del 'Informe Anual de Autoconsumo Fotovoltaico y Almacenamiento' de APPA Renovables. Participan el presidente de APPA Autoconsumo, Jon Macías; el director general de la asociación, José María González Moya; y el director técnico y de Regulación, Javier Lázaro. Sede de APPA Renovables (Av. Alberto Alcocer 46B, 5ºC).

-- 16.00 horas: En Madrid, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, asiste a la presentación del autobús en el que se desarrollan las Jornadas de sensibilización y formación en ruta 'Innovaciones de digitalización para la seguridad y la salud en las Pymes de la construcción', en la sede de Fundae (C/ Torrelaguna, 56).

-- 17.00 horas: En Madrid, el Colegio de Registradores presenta las jornadas 'Vivienda: retos del siglo XXI. Alquiler turístico: un desafío urbano y rural'. El acto será inaugurado por la subsecretaria del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, María de los Llanos Castellanos. Colegio de los Registradores (C/ Príncipe de Vergara, 70).

-- 18.00 horas: En Madrid, presentación del informe 'Radar Zabala Innovation 2026', organizado por Zabala Innovation. Clausura el acto la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz (19.00 horas); y asisten el secretario general de Industria, Jordi García Brustenga, y el director general de la Representación de la Comisión Europea en España, Daniel Calleja. Fundación Rafael del Pino (C/ de Rafael Calvo, 39A).

SOCIEDAD

-- 10.30 horas: En Madrid, presentación de Incarnatus Est, un nuevo instituto internacional de formación humanística de inspiración católica (C/ Lope de Rueda, 17 - 1ºB).

-- 10.45 horas: En Madrid, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, atiende a los medios antes de reunirse (11.00 horas) con la mesa social de pobreza energética, en la sede del Ministerio (Pl. de San Juan de la Cruz, 10).

NOTA: Los medios gráficos podrán tomar imágenes al inicio del encuentro.

-- 11.00 horas: En Madrid, rueda de prensa de la Organización del Sindicato OTRAS sobre las modificaciones introducidas por el Ministerio de Igualdad en las bases reguladoras de determinadas subvenciones públicas. Ateneo La Maliciosa (C/ Peñuelas, 12).

-- 16.15 horas: En Madrid, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, se reúne con la presidenta de BPW Madrid, Paz Martín, en la sede del Ministerio (C/ Alcalá, 37).

-- 17.00 horas: En Madrid, el Colegio de Registradores de España y la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) organizan el foro 'Vivienda: retos del siglo XXI', en el salón de actos del Colegio de Registradores (C/ Príncipe de Vergara, 70).

-- 17.00 horas: En Madrid, el British Council distingue a ocho referentes de la cooperación entre Reino Unido y España en los UK-Spain British Council Awards, en la residencia del embajador británico (Av. de Miraflores, 23).

-- 20.15 horas: En Madrid, 'ABC' presenta su nueva propuesta editorial con nuevos contenidos, formatos, diseño y app, en su sede (C/ Josefa Valcárcel, 40 bis).

SALUD

-- 10.30 horas: En Madrid, jornada de sensibilización sobre la Enfermedad Injerto Contra Receptor crónica, organizada por la Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia (AEAL). Instituto de Salud Carlos III (Av. Monforte de Lemos, 5).

NOTA: Para seguirlo por streaming: https://youtube.com/live/70pxOJpbUtA .

-- 10.30 horas: En Madrid, presentación de un estudio sobre la percepción de la ciudadanía respecto al uso de la tecnología y la Inteligencia Artificial en el sistema sanitario, organizada por beBartlet y la Cátedra UdG-Dexcom. Sede de beBartlet (Gran Vía, 62 - 3ºD).

CULTURA

-- 10.00 horas: En Madrid, Fundación Mapfre presenta las exposiciones 'Anders Zorn. Recorrer el mundo, recordar la tierra' y 'Helen Levitt', en el auditorio de la Fundación (P.º de Recoletos, 23).

-- 10.00 horas: En Madrid, pool de prensa con el autor de novela negra nórdica Henrik Fexeus por su obra 'El sacrificio', en la Embajada de Suecia (C/ Zurbano, 27).

-- 12.00 horas: En Madrid, Fundación Ibercaja inaugura la exposición 'Eduardo Chillida. Soñar el espacio', la primera gran exposición dedicada al escultor en Madrid en más de 25 años. Sala 1 Conde Duque (C/ del Conde Duque, 11).

-- 16.00 horas: En Madrid, Rueda de prensa con el autor Jaime Bayly por su novela 'Los golpistas', en el Hotel Wellington (C/ Velázquez, 8).

-- 20.00 horas: En Madrid, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, asiste al espectáculo 'La última noche con mi hermano', escrito y dirigido por Alfredo Sanzol. Teatro María Guerrero del Centro Dramático Nacional (C/ de Tamayo y Baus, 4).

