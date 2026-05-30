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12-14: España se queda fuera de la lucha por el podio en las Series Mundiales

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Inés Morencia

Valladolid, 30 may (EFE).- La selección española de rugby seven se ha quedado fuera de la lucha por el podio en las HSBC SVNS World Championship que se disputan este fin de semana en Valladolid, al caer este sábado por 12-14 ante Sudáfrica, en un partido que controló durante la mayoría de minutos, pero que no supo amarrar.

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Impulsado por un público totalmente entregado, el conjunto español mostró una absoluta mordiente ofensiva ante el actual campeón de las Series Mundiales, lo que derivó en un ensayo en el minuto 2 de Pol Pla que, con la transformación de Juan Ramos, ponía el 7-0 en el marcador.

Sudáfrica no se sentía cómoda en el césped del estadio José Zorrilla, porque se vio sorprendida por el empuje de los anfitriones y su solidez defensiva, que les permitió añadir otra marca dos minutos después, a través de Manu Moreno.

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Los de Paco Hernández estaban ofreciendo un juego con mucha continuidad y fluido, con pases muy precisos y buenos marcajes y, a pesar de la amarilla a Bolinches en el minuto 5, pudieron llegar al descanso con esa ventaja de 12-0.

Pero, tras la reanudación, los Blitzboks metieron una marcha más a su juego, y recortaron diferencias con un ensayo de Impi Visser que convirtió Ricardo Duarttee, a falta de casi seis minutos para la conclusión.

Demasiado tiempo por delante con un rival tan potente. Y la historia pudo haber cambiado, pero Bolinches, sobre la línea de marca visitante, falló de manos, tras cometer un adelantado que impidió subir más puntos.

Ese varapalo fue un jarro de agua fría para los españoles, sabedores de la capacidad de Sudáfrica, que reaccionó con templanza e inteligencia para lograr un ensayo más, de Siviwe Soyizwapi que, con el lanzamiento a palos de Duarttee, daba el triunfo a los suyos.

Los españoles se quedan así sin opciones de revalidar la tercera plaza que logaron en Hong Kong y tendrán que conformarse, como máximo, con la quinta, en las Seven Series Mundiales de Valladolid.

Ficha técnica:

12- España: Enrique Bolinches, Manu Moreno, Josep Serres, Juan Ramos, Pol Pla, Anton Legorburu, Jaime Manteca. También jugaron Francisco Cosculluela, Ángel Bozal, Telmo Fisher, Juan Martínez, Jeremy Trevithick

14- Sudáfrica: Ryan Oosthuizen, Zain Davids, Impi Visser, Sebastiaan Jobb, Tristan Leyds, Shilton van Wyk, Selvyn Davids. También jugaron Quewin Nortje, Siviwe Soyizwapi, Jayden Nell, Gino Cupido, Ricardo Duarttee.

Árbitro: Nick Hogan (Nueva Zelanda). Mostró cartulina amarilla a Bolinches (m.5) y Cosculluela (m.14), de España.

Anotaciones: 7-0 (m.2), ensayo de Pol Pla que convierte Juan Ramos. 12-0 (m.4), ensayo de Manu Moreno. 12-7 (m.4), ensayo de Manu Moreno. 12-7 (m.9), ensayo de Impi Visser que transforma Ricardo Duarttee. 12-14 (m.12), ensayo de Siviwe Soyizwapi que pasa Ricardo Duarttee.

Incidencias: Encuentro correspondiente a cuartos de final de las HSBC SVNS World Championship, disputado en el estadio José Zorrilla ante unos 8.000 espectadores. EFE

mim/fsm/arh

(foto)

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