1-1. La Real B y la Cultural Leonesa firman tablas para despedir la temporada

San Sebastián, 30 may (EFE).- La Real B y la Cultural Leonesa firmaron tablas este sábado en Zubieta (1-1) para bajar la persiana a la temporada de ambos equipos, que no se jugaban nada en este encuentro más que finalizar el curso con una sonrisa.

El conjunto leonés entró mejor al partido que una Real B plagada de rotaciones y en el minuto 13 Ribeiro lo probó desde muy lejos al ver a Arana adelantado, pero su remate se marchó por encima de la portería. Poco después Maestre tampoco afinó con un zurdazo desde la frontal del área.

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Los visitantes lo siguieron intentando y en el minuto 28 Selu Diallo no atinó ante Arana.

La primera acción peligrosa de Real B llegó en el minuto 32 tras un error en la salida de Miguel Bañuz que Dadie no consiguió castigar. Poco después, el guardameta visitante tuvo que intervenir para detener un lejano y complicado remate de Marchal.

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Antes del descanso, Mariezkurrena tuvo en su cabeza la posibilidad de adelantar al filial realista, pero su testarazo a la salida de un córner se marchó desviado.

En el segundo acto, Ribeiro tuvo la primera ocasión con un disparo peligroso que se marchó muy cerquita del palo derecho de Arana y en el minuto 50 Dani Díaz estuvo a punto de hacer un golazo con un centro-chut.

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El propio extremo cántabro tuvo el 1-0 en sus botas con un latigazo dentro del área, pero Miguel Bañuz evitó el tanto con una buena parada con el cuerpo, y en el minuto 56 Ribeiro hizo el 0-1 con un golazo tras deshacerse de Agote con un gran quiebro en el interior del área.

Cuando por los de Rubén De La Barrera lograron ponerse por delante, no pudieron disfrutar de su ventaja mucho tiempo porque cuatro minutos después Mariezkurrena igualó la contienda con un gran gol de volea a pase de Oleaga.

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Dani Díaz pudo culminar la remontada en un mano a mano en el que no estuvo acertado y en la siguiente acción Mariezkurrena cabeceó alto.

Los de Ansotegi mejoraron con el tanto de la Cultu y Mikel Rodríguez perdonó un gol cantado con un remate totalmente solo en el área pequeña.

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Los visitantes también tuvieron una gran ocasión de Ribeiro para volver a ponerse por delante, pero el extremo se quedó a pocos centímetros de firmar un doblete.

Las ocasiones de gol se sucedieron en los últimos minutos. En el 84 Yayo tuvo el 1-2 con un remate a bocajarro tras un córner y en el 87 Astiazarán falló delante de la portería rival tras una gran transición ofensiva de los locales.

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- Ficha técnica:

1 - Real Sociedad B: Arana; Agote, Beitia, Calderón, Dadie (Garro, m.81); Oleaga, Ibai Aguirre (Lebarbier, m.59), Gorosabel (Mikel Rodríguez, m.59); Marchal, Dani Díaz (Astiazarán, m.72) y Mariezkurrena (J. Gorosabel, m.81).

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1 - Cultural Leonesa: Miguel Bañuz; García (Peru Rodríguez, m.59), Fornos, Satrústegui (Calero, m.67), Hinojo; Maestre (Yayo, m.67), Bicho, Luis Chacón; Ribeiro; Selu Diallo (Collado, m.67) y Víctor (Morante, m.86).

Goles: 0-1, m.56: Ribeiro; 1-1, m.60: Mariezkurrena.

Árbitro: Gorka Etayo Herrera (Comité Vasco). Amonestó al realista Gorosabel (m.54).

Incidencias: encuentro correspondiente a la 42ª jornada de LaLiga Hypermotion disputado en Zubieta ante 777 espectadores. EFE

asr/ab/ism