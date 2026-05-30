Rubi: "Es un encuentro vital porque ganar significa ser terceros"

Almería, 30 may (EFE).- El entrenador del Almería, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', manifestó en la tarde de este sábado, víspera de recibir al Valladolid en la última jornada de la fase regular de LaLiga Hypermotion, en la que la formación andaluza se juega disputar la fase de ascenso, que "es un encuentro vital porque ganar significa ser terceros".

"Con el actual formato del 'playoff', ese puesto sería una pequeña ventaja. Es un día importante. Hemos estado peleando hasta el final por el ascenso directo y no ha podido ser", relató el técnico barcelonés en una conferencia de prensa.

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"El estado anímico es bueno. En la semana del Sporting -contra el que perdieron, por 3-1- quizás apretamos demasiado las tuercas y, en algún momento, nos bloqueamos un poquito. Ya avisé de que era un partido más complicado de lo normal y no fuimos capaces de parar a sus dos hombres más creativos", señaló.

Rubi desveló el estado físico de algunos de sus jugadores y dijo que "André Horta no va a llegar. Las pruebas han salido muy bien, pero él tiene una sensación de dolor. No ha podido entrenar y no se quiere forzar. El resto de la plantilla está disponible".

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El preparador del conjunto almeriense destacó que su "obsesión es que el equipo esté suelto" y que solo piensan en "ganar y a por esa tercera plaza. No hay que dudar de la implicación de los jugadores. Es una pérdida de tiempo, como con el entrenador".

"La solidez atrás es una de las cosas que me pongo en mi debe. Hemos pasado una semana en la que hemos trabajado mucho el aspecto defensivo. Hay un dolor por parte de todos y me preocupa menos el tema ofensivo", argumentó.

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"Me acojo a que tenemos un buen equipo, que queremos subir y que lo va a intentar al máximo. No creo que haya muchos equipos que se quieran enfrentar al Almería. Somos conscientes de que lo mejor es la mezcla de marcar goles y no encajar", subrayó. EFE

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