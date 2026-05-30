4-1. El Barça somete al Igualada y se adelanta en la semifinal

Barcelona, 30 may (EFE).- El Barça sometió este sábado al Igualada Rigat (4-1), al que no dio opción en el primer partido de las semifinales por el título de la OK Liga que se disputó en el Palau Blaugrana.

El conjunto azulgrana, gran dominador histórico de la competición con 35 títulos, arrancó con autoridad una eliminatoria al mejor de cinco partidos en la que busca alcanzar su cuarta final consecutiva. La serie continuará este lunes (19:00 horas) en el mismo escenario.

PUBLICIDAD

El equipo que dirige Ricard Ares volvió a demostrar que le tiene tomada la medida al conjunto arlequinado, frente al que sigue invicto esta temporada. El Barça encarriló el triunfo gracias a un doblete de Ignacio Alabart y acabó imponiendo su superioridad para situarse por delante en la eliminatoria.

Sergi Llorca y Marc Grau completaron la goleada de un vigente campeón que neutralizó cualquier intento de reacción visitante y que solo tuvo como nota negativa la lesión del guardameta Sergi Fernández, obligado a retirarse de la pista en la segunda mitad tras recibir un bolazo en la zona inguinal.

PUBLICIDAD

Solo Biel Llanes, a falta de dos minutos para el final, logró batir la portería azulgrana para firmar el tanto del honor del conjunto arlequinado (4-1), que necesitará ofrecer una versión mucho más competitiva en los partidos restantes si quiere regresar a la final 22 años después. EFE

avm/fa/arh