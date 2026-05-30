1-0. El Ceuta despide su regreso a LaLiga con otro triunfo en casa

Rafael Peña

Ceuta, 30 may (EFE).- El Ceuta puso fin este sábado a su segunda temporada en Segunda, la primera después de 45 años de ausencia, con un nuevo triunfo como local, en esta ocasión sobre el Albacete, que también llegaba al partido con los deberes hechos y que terminó cayendo por 1-0.

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El encuentro, intrascendente para la clasificación, oponía a un equipo ceutí que pretendía refrendar su condición de haber sido una de las revelaciones de la competición frente a un conjunto manchego que llegaba en racha con cuatro victorias consecutivas y que quería ponerle un buen broche a su temporada.

El técnico local, José Juan Romero, ‘revolucionó’ su alineación con la entrada de Bodiger, Rubén Díez, Koné, Youness y Marcos Fernández, mientras que su compañero en el otro banquillo, el malagueño Alberto González Fernández, que acababa de renovar esta semana su contrato para continuar en el cuadro castellano-manchego, también movía su formación titular con la entrada de Javi Moreno, Ale Meléndez y Obeng.

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Sin la presión de los puntos, el Albacete comenzó asustando con un cabezazo de Jefté a los treinta segundos. El juego equilibrado del tramo inicial se decantó del lado local a los diecisiete minutos con una dejada de Bassinga dentro del área que permitió al goleador Marcos Fernández ajustar su remate al palo derecho para poner por delante al Ceuta en el marcador.

El conjunto castellano-manchego buscó la reacción en el siguiente tramo del compromiso y gozó de la mejor opción a los 31 minutos con un testarazo de Javier Villar a la salida de un córner que salvó Youness bajo palos en un duelo sin un dueño.

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La segunda parte pudo comenzar mejor para los locales ya que a los tres minutos un pase en profundidad de Rubén Díez dejó solo a Marcos Fernández ante el portero rival, al que superó con una vaselina, pero el gol fue anulado por el VAR por fuera de juego previo.

El Ceuta llevó la iniciativa en el arranque de esta mitad, cediendo poco a poco el control a su rival, el cual gozó de la mejor oportunidad en el minuto 71 con una acción del recién incorporado Álex Rubio cuando disparo se perdió junto al palo.

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El calor y los cambios marcan el siguiente tramo del partido, que caminó a su recta final sin llegadas claras hasta que restaba un minuto y un disparo de Álex Rubio lo rechazó el portero ceutí, llegándose a la conclusión con la mínima victoria de los locales que despedían así una temporada histórica.

- Ficha técnica:

1 - Ceuta: Pedro López; Aisar, Anuar (Adri Rueda, m.90), Bodiger, Capa; Marino, Rubén Díez (Salvi Sánchez, m.75), Youness (Josema, m.90); Bassinga (Carlos Hernández, m.83), Koné (Arick, m.75) y Marcos Fernández.

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0 - Albacete: Mariño; Javi Moreno (Fernández, m.70), Lluis López, Pepe Sánchez (Lorenzo, m.80), Neva; Ale Meléndez (Vallejo, m.92), Javi Villar (Álex Rubio, m.70), Pacheco (Fabio, m.70), Jogo; Obeng y Jefté.

Gol: 1-0, M.17: Marcos Fernández.

Árbitro: Germán Cid Camacho (Comité Castellanoleonés). Mostró cartulinas amarillas a los locales Youness (m.46) y Anuar (m.55).

Incidencias: Partido de la cuadragésima segunda y última jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio Alfonso Murube con la asistencia de 4.004 personas. En el descanso del encuentro se tributó un homenaje a los equipos de la cantera del equipo local. EFE

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