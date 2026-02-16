El Gobierno presenta mañana su propuesta para declarar la anguila en peligro de extinción

Madrid, 16 feb (EFE).- El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) planteará nuevamente mañana martes su propuesta para declarar la anguila europea -y su cría, la angula- como especie en peligro de extinción, así como incluirla en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE).

La iniciativa será debatida en la reunión del Comité de Flora y Fauna y, de salir adelante, supondría la prohibición de pesca de la especie así como su consumo, de acuerdo con la Ley de Patrimonio Natural y de Biodiversidad.

Es la tercera vez que el Ministerio intenta aplicar esta protección a la anguila, después de que mociones similares decayeran en 2020 y 2024, pero en esta ocasión confía en conseguirlo apoyándose en "criterios científicos sólidos y recomendaciones de organismos internacionales" según fuentes del propio ministerio, que incluye las denuncias de informes científicos según los cuales la población de la especie ha descendido en un 90 % desde los años 80.

Sin embargo, la propuesta no cuenta con el apoyo de comunidades autónomas como Murcia, que concentra más del 25 % de su pesquería según datos del gobierno autonómico, o Cantabria: ambas ya han anunciado su oposición argumentando que no existen suficientes estudios científicos sobre la especie y que no se ha tenido en cuenta la singularidad socioeconómica.

Otras zonas de España donde se concentra su pesca son los ríos gallegos y asturianos, el Delta del Ebro en Cataluña y la cuenca del Guadalquivir en Andalucía.

Problema europeo

Pese al declive de la especie, varios expertos han coincidido en señalar que una prohibición sólo en España "serviría de poco, si se sigue pescando en Francia o Dinamarca" e insisten en que es necesario es "actuar en toda la Unión Europea", como ha explicado a EFE el coordinador de conservación de WWF, Luis Suárez.

Las anguilas, grandes viajeras, atraviesan más de 5.000 kilómetros desde las costas europeas para desovar en el Mar de los Sargazos y sus alevines, las angulas, cruzan de vuelta el Atlántico hasta los ríos europeos para crecer: es en ese camino cuando se encuentran con sus dos principales amenazas, la sobrepesca y el tráfico ilegal.

"La pesca ejerce una presión que está por encima del nivel recomendable, y no hay evidencias de la recuperación de la población", continúa Suárez, quien además advierte sobre el incremento de "capturas ilegales" de angulas debido a que son "muy apreciadas en los mercados orientales, sobre todo en China y Japón".

La actividad ilegal se centra en las angulas, ya que existe "una serie de mafias que se dedican al tráfico de especies que capturan a las crías y las transportan en contenedores acondicionados" hasta Asia, donde los hacen crecer y engordar para su consumo.

Otros problemas de la especie son la contaminación de los ríos y la alteración de su hábitat, entre otras cosas por la presencia de especies invasoras.

Diálogo y cooperación

Que la anguila europea ingrese en el LESRPE requerirá no sólo de que fructifique el diálogo entre administraciones sino de la futura cooperación a la hora de definir planes de recuperación de la especie que cumplan con compromisos concretos en materia de conservación de biodiversidad y lucha contra el tráfico ilegal.

"Esos planes de recuperación podrían ser más ambiciosos", apunta Suárez, sin limitarse a la prohibición de la pesca sino incluyendo medidas como "permeabilizar los ríos, trabajar contra el tráfico y hacer una transición justa para comunidades pesqueras" que se vean afectadas económicamente.

Por ello considera determinante evaluar el impacto socioeconómico para poder "atender el criterio y los datos científicos" ya que, en caso contrario, a la larga "tendremos un problema mayor: no habrá posibilidad de recuperar" la anguila. EFE