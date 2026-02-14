Espana agencias

Planas: Los daños en el campo andaluz por el temporal son más importantes de lo esperado

Las recientes borrascas han dejado estragos significativos en toda Andalucía, con más de 14.500 hectáreas afectadas y mayores pérdidas de las previstas, según datos iniciales, mientras el Gobierno acelera la evaluación para habilitar indemnizaciones y fondos europeos

La zona sur de Andalucía, donde extensas áreas de cultivos de cítricos dominan el paisaje agrícola, podría estar enfrentando daños de mayor alcance de lo previsto tras el paso reciente de varias borrascas. De acuerdo con información de EFE, el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, Luis Planas, expresó que la afectación registrada en el campo andaluz supera las estimaciones iniciales y solicitó acelerar el proceso de valoración para atender las indemnizaciones pertinentes a los productores.

Según detalló EFE, tras la visita de Planas a los municipios de Posadas y Palma del Río, ubicados en Córdoba, el ministro declaró que, basándose en datos preliminares de Agroseguro, las hectáreas damnificadas por las lluvias en Andalucía ascienden a unas 14.500, aunque esta cantidad podría incrementarse próximamente a medida que avance la peritación. Planas subrayó que, más allá de la superficie, también hay impacto relevante en las cosechas, la capacidad productiva y en infraestructuras agrarias, como caminos rurales y sistemas de riego.

El medio EFE recogió que la sucesión de ocho borrascas en las últimas semanas ingresó inicialmente por Huelva y Cádiz, extendiéndose luego por toda Andalucía. Los cultivos afectados incluyen una gran diversidad, como cítricos, frutos rojos, olivar, cultivos herbáceos, hortalizas e inclusive frutas subtropicales. La magnitud de los acontecimientos llevó a Planas a afirmar que se requiere una “respuesta excepcional” frente a una situación considerada igualmente excepcional.

En este contexto, Planas desglosó una estrategia basada en tres ejes principales: la activación del seguro agrario, la solicitud de fondos europeos y la valoración exhaustiva de los daños para definir compensaciones adicionales. Insistió en la necesidad de acelerar estas valoraciones para que los afectados reciban las indemnizaciones cuanto antes y se recupere la estabilidad del sector productivo.

EFE consignó que el Gobierno español ya ha cursado una petición a instancias europeas para movilizar la denominada "reserva agrícola" de la Unión Europea, lo que permitiría acceder a recursos para financiar parte de las medidas de recuperación planteadas. Además, Planas manifestó la intención de flexibilizar ciertos requisitos de la Política Agraria Común (PAC), ya que las condiciones meteorológicas adversas dificultan que muchos agricultores puedan cumplir los parámetros requeridos en sus explotaciones habituales.

El ministro reconoció, según informó EFE, el trabajo conjunto y el clima de colaboración entre las distintas administraciones públicas, algo que consideró fundamental para satisfacer las demandas de los agricultores y ganaderos. Estas demandas incluyen, principalmente, la agilización en la valoración de los daños y la tramitación de ayudas de forma prioritaria para los perjudicados.

Por otro lado, Planas reiteró la importancia de la intervención estatal y europea para hacer frente a una crisis que amenaza no solo la campaña productiva actual, sino que podría dejar efectos en el mediano plazo en el tejido agrario andaluz. La disponibilidad de ayudas y la agilización de trámites, según insistió el ministro en las declaraciones recogidas por EFE, aparecen como elementos clave para amortiguar las consecuencias y favorecer la recuperación económica del sector agrícola regional.

Los datos aún en fase provisional hacen prever que la superficie perjudicada podría aumentar considerablemente, extendiendo la necesidad de intervención a un mayor número de productores y superficies que abarcan desde cultivos extensivos hasta estructuras esenciales para la logística rural. EFE también informó que Planas expresó su compromiso de mantener un seguimiento cercano tanto de la evolución de las peritaciones como de la llegada de ayudas y fondos, conscientes de la urgencia que manifiestan los agricultores y ganaderos de la zona.

