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La RFEF inaugura en Atlanta una ‘Casa de España’ itinerante

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Atlanta (EE.UU.) 14 jun (EFE).- La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) estrenó este domingo en Atlanta, el día antes del debut en el Mundial frente a Cabo Verde, la ‘Casa de España’, un espacio engalanado con recuerdos de los éxitos de la selección española, actividades y la Copa del Mundo lograda en Sudáfrica 2010.

Una ‘Casa de España’ que será itinerante, ya que la RFEF abrirá un espacio similar en cada sede mundialista. Por ello, la de Atlanta estará abierta del 13 al 21 de junio, periodo en el que la selección española disputará dos partidos en Atlanta.

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Tras esto, España viajará a Guadalajara (México) para disputar su último partido de la fase de grupos, contra Uruguay, y dependiendo de su posición en el grupo se moverá entre diferentes ciudades.

Una inauguración a la que acudieron Rafael Louzán, presidente de la RFEF; la Embajadora de España en Estados Unidos, Ángela Moreno Bau; y el alcalde de Atlanta, Andre Dickens; que se intercambiaron obsequios entre ellos.

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Los tres inauguraron la ‘Casa de España’ que cuenta con un mural elaborado por los pintores andaluces 'Lalone' y 'Kato' y que recuerda el gol de Torres en la Eurocopa 2008, la celebración de Lamine Yamal y Nico Williams en la Eurocopa 2024, la parada de Casillas a Robben y el tanto de Iniesta que hizo a España campeona del mundo en Sudáfrica 2010 por primera, y única vez hasta el momento, en su historia. EFE

(foto) (vídeo)

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