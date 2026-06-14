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Bubista: "Lamine es extraordinario, pero España no se reduce a una única individualidad"

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Atlanta (EE.UU.), 14 jun (EFE).- Pedro Leitäo Brito 'Bubista', seleccionador de Cabo Verde, reconoció este domingo en rueda de prensa que Lamine Yamal "es un jugador extraordinario" y avisó de que España, su primer rival en la historia de un Mundial, no se "reduce a una única individualidad".

'Bubista' analizó al que será su contrincante en el estreno de su selección en una Copa del Mundo. Tuvo palabras para Lamine Yamal, que, como confirmó su entrenador, Luis de la Fuente, no jugará desde el inicio porque aún no está para participar todo un partido tras recuperarse de una lesión.

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"Lamine Yamal es un jugador extraordinario. Pero estamos preparados para enfrentarnos a toda la selección española. No se reduce a una única individualidad. Nos preparamos para enfrentarnos a todo el equipo español. Si Lamine está sobre el campo, el equipo es más fuerte. Pero nos enfrentamos a todo el equipo", dijo.

El técnico del combinado africano destacó que sus jugadores harán un partido fieles a su identidad para enseñarle al mundo entero quienes son como país y equipo.

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"Somos conscientes de las dificultades que se nos presentan y lo complicado y duro que es nuestro oponente. Será un partido competido", señaló.

Para 'Bubista', que Cabo Verde se haya clasificado para un Mundial es algo que trasciende más allá del fútbol, afirmó que es un éxito "cultural y musical" y manifestó que será fantástico enfrentarse a rivales que han ganado un Mundial como España y Uruguay o que han sido campeones de Asia como Arabia Saudí.

"Tenemos que ser fieles a nuestra identidad. Defendiendo bien, jugando sin miedo y atacando. Lo hemos hecho hasta el momento. Sé que es complicado. Somos conocedores de la calidad de España. Tienen un estilo de juego consolidado además de algunos de los mejores jugadores del mundo. Es un partido que hay que jugar", apuntó.

"Confío en nuestro equipo, tendremos momentos complicados y plantearemos dificultades a España. Tenemos que jugar tranquilos y es un honor enfrentarnos a España en el primer partido. Son los campeones de Europa y es una selección a la que casi todo el mundo en Cabo Verde le tiene mucho cariño", añadió.

Por último, explicó que si Cabo Verde está en un Mundial es porque se lo ha merecido y señaló que espera que todo el mundo disfrute de su partido independientemente del resultado porque la bandera de su país ondeará en un estadio entre las mejores del mundo.

"Es un alegría porque somos un país pequeño. Con muchas dificultades. Aquí estamos con orgullo y honor y lo vamos a hacer lo mejor posible para que cada persona este orgullosa", culminó. EFE

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