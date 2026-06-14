Espana agencias

Scaloni sortea los obstáculos de Argentina para enfrentar a Argelia

Guardar
Google icon

Redacción Deportes, 14 jun (EFE).- El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, parece haber sorteado los obstáculos que se le han presentado en la recta final de la preparación del combinado Albiceleste para su debut contra Argelia en el Mundial 2026, donde jugará como campeón defensor.

Los inconvenientes físicos de varios jugadores de la plantilla han sido el dolor de cabeza del técnico a lo largo de la semana y al comienzo de la misma se temía que Nicolás Tagliafico, Nicolás González, Leandro Paredes, Julián Álvarez, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel y Emiliano ‘Dibu’ Martínez no hicieran parte del encuentro del próximo martes contra los norafricanos en Kansas City.

PUBLICIDAD

Las dudas se han ido disipando para casi todos menos para Tagliafico, que aún sigue aquejado de una lesión en la cara posterior de la pantorrilla, y para Paredes, que pese a recuperarse de un desgarro en el isquiotibial derecho no está en ritmo al menos para hacer parte del once titular.

En el caso de Nicolás González, estudios médicos arrojaron que padecía una distensión leve en el sóleo y Scaloni lo podría tener en cuenta, lo mismo que a Julián Álvarez, ya recuperado de una inflamación de tobillo.

PUBLICIDAD

Nahuel Molina y Gonzalo Montiel ya se ejercitaron normalmente junto al resto de sus compañeros en el Minerals National Performance Center, campamento de la Albiceleste en Kansas City.

Tal vez el caso más preocupante era el de Emiliano el ‘Dibu’ Martínez, quien se unió al plantel de jugadores apenas recuperándose de una fractura en el dedo anular derecho.

Según lo visto en los entrenamientos del fin de semana, el arquero del Aston Villa inglés pudo ejercitarse con normalidad y, de no mediar otra circunstancia, será titular frente a los argelinos.

También se entrenó con el equipo Marcos Senesi, zaguero del Tottenham Hotspur inglés, quien fue convocado a última hora para reemplazar a Leonardo Balerdi, del Olympique de Marsella francés, desafectado por una lesión grave en el sóleo.

Un grupo de seguidores de la selección Argentina se hizo presente este domingo en las inmediaciones del Minerals National Performance Center para hacerle sentir su apoyo de cara a su estreno en el Mundial.

Hinchas llegados de todas partes de Argentina y el mundo se hicieron cerca a las puertas del complejo deportivo para alentar a los campeones del mundo antes de comenzar la defensa del título obtenido hace cuatro años en Catar. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Muere un hombre de 57 años al quedar atrapado bajo un tractor en La Estaca (Asturias)

Infobae

La RFEF inaugura en Atlanta una ‘Casa de España’ itinerante

Infobae

Ryan Mendes: "España es más fuerte con Lamine que sin Lamine"

Infobae

De Jong: "Estamos decepcionados por el empate, pero hemos hecho un buen partido"

Infobae

Bubista: "Lamine es extraordinario, pero España no se reduce a una única individualidad"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elisa Mouliaá esquiva al juez por tercera vez al estar trabajando “entre Dubái y distintas zonas del mar Rojo”: podría ser detenida si no comparece

Elisa Mouliaá esquiva al juez por tercera vez al estar trabajando “entre Dubái y distintas zonas del mar Rojo”: podría ser detenida si no comparece

El papa León XIV agradece desde el Vaticano “al pueblo español que me ha acogido con gran entusiasmo y devoción” y con una mención “especial” al rey Felipe

Suiza rechaza en referéndum la propuesta para limitar la población a 10 millones de personas para impedir la llegada de migrantes

El Congreso destina 920.000 euros para que los diputados puedan hablar en euskera, catalán y gallego

Un repartidor de pizza se pelea con sus compañeros por intentar irse a casa antes de tiempo: la empresa le despide, pero un juez considera que es improcedente

ECONOMÍA

El ‘milagro económico’ español no retiene a sus propios ciudadanos: la fuga de talento volvió a crecer en 2024

El ‘milagro económico’ español no retiene a sus propios ciudadanos: la fuga de talento volvió a crecer en 2024

Estos son los riesgos de comprarse una vivienda en suelo rustico en 2026: una oportunidad entre multas y demolición

El ayuntamiento de Londres confisca un piso alquilado por la primera dama de un país africano

Es legal que los caseros prohíban a los inquilinos fumar en el piso, pero deben dejarlo muy claro en el contrato

El precio de la vivienda se acerca a la burbuja: once comunidades superan los máximos históricos de 2008

DEPORTES

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

Países Bajos - Japón, en vídeo: la segunda parte desata la locura en las dos selecciones con cuatro goles y reparto de puntos

Partidos del Mundial 2026, hoy 15 de junio: hora, estadios y cómo ver en vivo, grupo por grupo

Alemania - Curazao, en vídeo: del histórico gol de los caribeños a la aplastante victoria de los germanos

El Real Madrid habría llegado a un acuerdo para fichar a Marc Cucurella