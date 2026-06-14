Scaloni sortea los obstáculos de Argentina para enfrentar a Argelia

Redacción Deportes, 14 jun (EFE).- El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, parece haber sorteado los obstáculos que se le han presentado en la recta final de la preparación del combinado Albiceleste para su debut contra Argelia en el Mundial 2026, donde jugará como campeón defensor.

Los inconvenientes físicos de varios jugadores de la plantilla han sido el dolor de cabeza del técnico a lo largo de la semana y al comienzo de la misma se temía que Nicolás Tagliafico, Nicolás González, Leandro Paredes, Julián Álvarez, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel y Emiliano ‘Dibu’ Martínez no hicieran parte del encuentro del próximo martes contra los norafricanos en Kansas City.

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Las dudas se han ido disipando para casi todos menos para Tagliafico, que aún sigue aquejado de una lesión en la cara posterior de la pantorrilla, y para Paredes, que pese a recuperarse de un desgarro en el isquiotibial derecho no está en ritmo al menos para hacer parte del once titular.

En el caso de Nicolás González, estudios médicos arrojaron que padecía una distensión leve en el sóleo y Scaloni lo podría tener en cuenta, lo mismo que a Julián Álvarez, ya recuperado de una inflamación de tobillo.

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Nahuel Molina y Gonzalo Montiel ya se ejercitaron normalmente junto al resto de sus compañeros en el Minerals National Performance Center, campamento de la Albiceleste en Kansas City.

Tal vez el caso más preocupante era el de Emiliano el ‘Dibu’ Martínez, quien se unió al plantel de jugadores apenas recuperándose de una fractura en el dedo anular derecho.

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Según lo visto en los entrenamientos del fin de semana, el arquero del Aston Villa inglés pudo ejercitarse con normalidad y, de no mediar otra circunstancia, será titular frente a los argelinos.

También se entrenó con el equipo Marcos Senesi, zaguero del Tottenham Hotspur inglés, quien fue convocado a última hora para reemplazar a Leonardo Balerdi, del Olympique de Marsella francés, desafectado por una lesión grave en el sóleo.

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Un grupo de seguidores de la selección Argentina se hizo presente este domingo en las inmediaciones del Minerals National Performance Center para hacerle sentir su apoyo de cara a su estreno en el Mundial.

Hinchas llegados de todas partes de Argentina y el mundo se hicieron cerca a las puertas del complejo deportivo para alentar a los campeones del mundo antes de comenzar la defensa del título obtenido hace cuatro años en Catar. EFE

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