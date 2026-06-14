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De Jong: "Estamos decepcionados por el empate, pero hemos hecho un buen partido"

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Arlington (Texas, EE.UU.).- El centrocampista neerlandés Frenkie de Jong afirmó que su equipo hizo un buen partido, pese a haber encajado el gol del empate ante Japón (2-2), en los últimos minutos, en su primer partido en el Mundial 2026.

"Lógicamente, estamos decepcionados por encajar el gol en los últimos minutos y empatar, pero creo que hemos hecho un buen partido, serio. Japón es muy buen equipo y es difícil jugar contra ellos. Pero claramente queríamos ganar", señaló el jugador barcelonista.

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Países Bajos encajó el empate en el minuto 88, cuando el técnico Ronald Koeman decidió pasar a defender con cinco, con la entrada de un zaguero, Aké, por un centrocampista, Ryan Gravenverch.

De Jong considera que fue una decisión lógica: Hemos defendido con cinco porque ellos atacan muchas veces con cinco, porque sus carrileros están muy altos y atacan muchas veces, por eso hemos defendido con cinco, porque con cuatro era difícil defender", destacó.

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No obstante, el centrocampista neerlandés confía en que el conjunto mejorará en los próximos partidos. "Somos un equipo que es difícil jugar contra nosotros. Tenemos muchas fortalezas y podemos marcar en situaciones diferentes, con la altura, la velocidad que tenemos. Esperemos que vayamos mejorando y podamos competir por ganarla" la copa. EFE

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