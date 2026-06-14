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Ryan Mendes: "España es más fuerte con Lamine que sin Lamine"

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Atlanta (EE.UU.), 14 jun (EFE).- Ryan Mendes, capitán de Cabo Verde y primer rival de España en la Copa del Mundo, afirmó este domingo en rueda de prensa que su contrincante es más fuerte con Lamine Yamal que sin él sobre el terreno de juego.

El jugador del Barcelona, como confirmó su seleccionador Luis de la Fuente, no participará en el estreno de España desde el principio tras recuperarse recientemente de una lesión. Mendes reconoció que España, con el atacante en su once, es mejor.

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"España es más fuerte con Lamine que sin Lamine. Pero el que juegue mañana va a causar problemas a Cabo Verde seguro. Nosotros nos tenemos que concentrar en nosotros, aprovechar los espacios y las oportunidades que podemos tener. No sé si va a ser el Mundial de Lamine, pero hay otros jugadores muy buenos en otras selecciones", declaró.

"Esperamos un partido difícil contra uno de los mejores equipos del mundo. Tenemos que tener nuestro día para intentar sacar lo mejor posible", agregó.

Además, indicó que su selección vivirá una experiencia "totalmente diferente" a todas las anteriores y reconoció que está entusiasmado de poder disputar un Mundial para representar a su país y trasladar alegría a la población de Cabo Verde.

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"He tenido la gran suerte de ser convocado con la selección para el Mundial y estoy orgullosísimo de estar aquí. No hay mejor escenario que una Copa del Mundo", reconoció.

"He hecho todo lo posible para prepararme de cara al torneo. Lo mas importante es el trabajo de todo el colectivo. Trabajando mucho nos hemos esforzado muchísimo para estar preparados y plantar cara a España. Va a ser un partido muy complicado. Hay que darlo todo", apuntó.

Para Mendes, todos los encuentros que dispute Cabo Verde serán difíciles y explico por qué todo el mundo habla del equipo de Luis de la Fuente: "porque es uno de los mejores del planeta. Por eso reciben tanta atención", comentó.

"Si estamos aquí hoy es gracias a este espíritu colectivo que nos une. No debemos cometer el error de pensar a nivel individual. Representamos a Cabo Verde y a su pueblo. Tenemos que concentrarnos para hacer todo juntos, como siempre. No hay motivos para pensar a nivel individualidad. Obviamente brillarán las individualidades. Es normal", finalizó. EFE

(foto)

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