Arrancan las obras para reparar la carretera de Sierra Nevada dañada por las borrascas

Granada, 14 feb (EFE).- La Junta de Andalucía ha iniciado los trabajos de reparación de la carretera de acceso a Pradollano (Granada), la A395 R1, que está cerrada al tráfico por hundimiento de calzada y la aparición de grietas causadas por las últimas borrascas y que han propiciado el cierre de la estación de Sierra Nevada este sábado.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha informado de las obras que se están llevando a cabo en una reunión de coordinación con representantes del Ayuntamiento de Monachil, Cetursa Sierra Nevada, la Dirección General de Tráfico (DGT) y la Asociación de Empresarios de Sierra Nevada, ha informado la Junta en una nota.

Rocío Díaz ha reiterado la importancia de que los usuarios se abstengan de subir a Sierra Nevada, puesto que la carretera está cortada por los “graves daños" producidos en la vía.

Al respecto, la titular de Fomento ha asegurado que la prioridad del Gobierno andaluz es dotar de todos los medios para la reparación del acceso con plenas garantías de seguridad y en el menor tiempo posible.

Pese a las copiosas nevadas de las últimas 24 horas, que han llevado a tener hasta 50 centímetros de nieve acumulada en la zona, los trabajos de reparación a la altura del kilómetro 31 de la A-395R1 han podido comenzar.

Una vez que se ha limpiado la zona, se ha avanzado en la instalación de los controles topográficos y sensores para controlar en tiempo real los posibles movimientos de la ladera y responder con mayor precisión.

Mañana se dará un nuevo paso con la llegada de maquinaria pesada, siempre que la meteorología y las condiciones del terreno lo permitan.

La Consejería de Fomento ya cuenta con una retroexcavadora de cadenas de 20 toneladas que se va a encargar de acondicionar un acceso seguro para proceder a los trabajos de perforación para la instalación de anclajes. EFE

