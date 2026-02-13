El presidente de árbitros de la UEFA anticipa cambios en el VAR

Londres, 13 feb (EFE).- Roberto Rosetti, presidente de los árbitros en la UEFA, aseguró que el VAR no puede ir en la dirección de intervenir en todas las decisiones microscópicas y que al final de temporada se reunirán para tomar decisiones sobre posibles cambios.

El italiano habló este viernes en el congreso que ha celebrado estos días la UEFA en Bruselas y analizó el estado actual del VAR.

"A final de temporada hablaremos sobre ello, porque no podemos ir en la dirección de que haya intervenciones microscópicas del VAR. Nos gusta el fútbol tal y como es", dijo Rosetti, que aun así defendió el uso de la tecnología.

"Tampoco podemos olvidar por qué existe el VAR. Es para hacer el juego más justo. Es bueno para los aficionados, para todo el mundo, porque quieres que se tomen las decisiones correctas sobre el campo, especialmente cuando son acciones claras", argumentó.

Rosetti incidió en que el protocolo debe ser el mismo en todas las ligas y que se debe hablar un único lenguaje del fútbol.

"No puede haber diferentes lenguajes técnicos por Europa. No es bueno, sobre todo porque hay equipos que juegan en competiciones europeas. Estamos en conversaciones sobre ello y antes de la próxima temporada hablaremos de nuevo. Uniformidad e interpretaciones consistentes, estamos trabajando en ello", indicó.

Uno de los mayores cambios en el VAR puede registrarse el 28 de febrero cuando se espera que la IFAB aprueba las revisiones de saques de esquina y tarjetas amarillas por parte del VAR.

"Es crucial que no retrasemos el inicio del juego. Si algo lo retrasa, no es bueno para el fútbol. También te puedo decir que todo pequeño cambie que acelere la reanudación del juego, nos gusta. Porque nos gusta el fútbol por su intensidad, sus emociones, no por los retrasos", apuntó Rosetti. EFE