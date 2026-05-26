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10 cosas que no conoces sobre tu tiroides

El endocrinólogo y divulgador Antelm Pujol explica los problemas que puede haber detrás de un mal funcionamiento de esta glándula

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Un médico explora la tiroides de una paciente. (Archivo)

Situada delante y a los lados de la tráquea y de la parte inferior de la laringe se encuentra la tiroides. Esta glándula se encarga de regular el metabolismo. Por tanto, su funcionamiento afecta a la mayor parte de las funciones vitales, como el crecimiento, la respiración, la frecuencia cardiaca, la digestión o el mantenimiento de la temperatura corporal. Pero hay muchas otras cuestiones que también dependen de ella. Lo explica Antelm Pujol, médico endocrinólogo, que divulga sobre salud a través de sus redes sociales.

En una de sus últimas publicaciones, Pujol detalla que la tiroides regula nuestra composición corporal, es decir, “cantidad de masa muscular, cantidad de grasa y también retención de líquidos”. Pero no es su única función. El endocrino menciona muchas otras, así como los problemas que puede haber detrás de un mal funcionamiento de esta glándula. Por ejemplo, puede estar detrás de algunos casos de cansancio que no se explica por otros factores o de alteraciones en el ciclo menstrual. También puede tener relación con problemas de fertilidad, baja lívido en los hombres o incluso en bajadas de los niveles de testosterona. Añade a la enumeración alteraciones en los procesos digestivos o articulares.

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Una de cada diez personas puede tener problemas de tiroides

Pujol subraya que “entre el 10 y el 15% de la población puede tener alguna alteración tiroidea”. Las elevaciones de los anticuerpos, los antitireo o los antitiroglobulina, los típicos de la enfermedad de Hashimoto, explica, se producen años antes de que aparezca la alteración de la función del tiroides. Por ello, subraya que detectarlos nos dará una pista de los pacientes con más riesgo para tener hipotiroidismo en el futuro.

También quiero destacar que las mujeres tienen entre cinco a ocho veces más riesgo de tener un hipotiroidismo que los hombres. Por ello, pide a sus seguidores que vigilen los cambios que puedan notar, dada la frecuencia con la que puede aparecer esta enfermedad. “Conocer información sobre tu tiroides es conocer información sobre tu salud para mejorar no solo los valores que vemos en la analítica, sino sobre todo tu calidad de vida”, asegura.

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Fármacos como antidepresivos ISRS, gabapentina o clonidina pueden ser útiles cuando la TRH no es una opción.

¿Qué es el hipotiroidismo?

El hipotiroidismo es una enfermedad en la que la glándula tiroides produce menos hormonas tiroideas de las necesarias, lo que enlentece el funcionamiento general del organismo, según la Clínica Universidad de Navarra. Las hormonas tiroideas, T4 y T3, regulan el metabolismo y múltiples funciones del cuerpo. Cuando sus niveles bajan, el cuerpo funciona más lento y se afectan sistemas como el cerebro, el corazón y la digestión. La hipófisis, una glándula del cerebro, controla la tiroides al liberar TSH (hormona estimulante de la tiroides). Cuando disminuyen T4 y T3, la hipófisis aumenta la TSH para estimular la tiroides, pero en el hipotiroidismo la glándula no responde como debería y no produce suficientes hormonas.

La instauración de los síntomas suele ser lenta y progresiva, según la Clínica Universidad de Navarra. Entre los más habituales figuran cansancio, intolerancia al frío, disminución de memoria, apatía o depresión, piel o cabello secos y quebradizos, fragilidad de las uñas, palidez, aumento de peso o estreñimiento y somnolencia excesiva.

La falta de hormonas tiroideas puede evolucionar en casos extremos a insuficiencia cardíaca, edema generalizado (mixedema) o insuficiencia respiratoria. La entidad advierte que, de forma ocasional, puede derivar en coma mixedematoso, con pérdida de conciencia y elevada mortalidad.

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