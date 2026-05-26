El juez Peinado cita a Begoña Gómez el 9 de junio para la audiencia previa al juicio

Madrid, 26 may (EFE).- El juez Juan Carlos Peinado ha citado el próximo 9 de junio a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para la audiencia previa de cara al posible juicio con jurado por cuatro delitos: corrupción en los negocios, malversación, tráfico de influencias y apropiación indebida. EFE

Compartir nota: