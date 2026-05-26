Detenido en Sevilla por el robo de 9 toneladas de cobre en una planta solar

Sevilla, 26 may (EFE).- Un hombre, que desarrollaba una actividad de tratamiento de residuos en un centro para el que carecía de licencia administrativa, ha sido detenido por la Guardia Civil de Carmona (Sevilla) como presunto autor de un delito de robo de más de 9 toneladas de cable de cobre en una planta solar.

La denominada 'operación Recimon' se inició tras detectarse un aumento de robos de cables de cobre en plantas fotovoltaicas en la provincia de Sevilla, ha informado este martes el instituto armado.

PUBLICIDAD

Estas informaciones llevaron a la Guardia Civil a inspeccionar centros de gestión de residuos de Sevilla capital, tras las sospechas de que el material sustraído era posteriormente vendido en este tipo de establecimientos de manera fraudulenta.

A raíz de estas inspecciones se localizó en uno de estos centros de tratamientos una elevada cantidad de cable de cobre, sin constar la documentación en regla, procedente presuntamente de otro centro sobre el que la Guardia Civil centró sus sospechas.

PUBLICIDAD

Como consecuencia de las averiguaciones se localizó la ubicación del centro ilícito y se identificó a su propietario, considerado como principal sospechoso del robo.

Con estos indicios y las primeras pesquisas, se abrió una línea de investigación y se hizo una inspección al centro de tratamiento en cuyo interior se localizó cableado de cobre con un peso superior a las cuatro toneladas procedentes presuntamente del robo de la planta fotovoltaica de la que sustrajeron más de 13.000 metros de cable de cobre con un peso aproximado de nueve toneladas.

PUBLICIDAD

La Guardia Civil localizó además una furgoneta oculta en las instalaciones que carecía de placas de matrículas y con las cerraduras forzadas.

Constaba que dicho vehículo fue sustraído en 2024 en una localidad del Aljarafe y se sospechaba estuviese siendo utilizado para la comisión de los robos.

PUBLICIDAD

La investigación finalizó con la detención del propietario del centro de tratamiento como presunto autor de un delito de robo de material de cable de cobre en una instalación fotovoltaica, el robo con fuerza de un vehículo, y diversas infracciones por ejercer una actividad laboral de tratamiento de residuos careciendo de licencia administrativa para ello.

Del material sustraído la Guardia Civil ha conseguido recuperar cuatro toneladas de las nueve sustraídas y el vehículo.

PUBLICIDAD

La recuperación de los objetos y el esclarecimiento del hecho delictivo supone una cantidad económica superior a los 100.000 euros.

La investigación sigue abierta y no se descarta la implicación del detenido en otros hechos delictivos de las mismas características y la posible implicación y relación con otras personas. EFE

PUBLICIDAD

(Foto) (Vídeo)