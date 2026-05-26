Raúl Alonso: "Jugar contra España y Alemania en el Mundial sería un sueño"

Javier Villanueva

Madrid, 26 may (EFE).- Los banquillos volverán a hablar mayoritariamente en español en el próximo Mundial de balonmano de Alemania 2027 con la presencia de hasta ocho técnicos nacionales, uno de cada cuatro que participará en la cita universal, tras el nombramiento de Raúl Alonso como nuevo seleccionador de Argelia.

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"Después de haber estado muchos años en clubes, Argelia me ofrecía la posibilidad de hacer algo diferente, un proyecto que tenía ahora mismo todo el sentido para mí, porque a lo largo de mi carrera además de tratar de ganar todos los partidos, siempre me ha gustado construir, dejar algo para el futuro", señaló Alonso en declaraciones a la Agencia EFE.

Pero si algo llevó al preparador madrileño, pero criado en Santander, a aceptar la oferta de la Federación Argelina es la posibilidad de disputar el Mundial que arrancará el próximo mes de enero en Alemania, el país al que Alonso llegó con quince años y en el que ha desarrollado la mayor parte de su carrera.

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"La posibilidad de disputar un Mundial en Alemania como seleccionador nacional es algo muy especial para mí, porque Alemania ha marcado mi desarrollo como entrenador. Me he formado allí y he trabajado en clubes alemanes. Va a ser una experiencia inolvidable", indicó Alonso.

Una formación germana que no impide a Raúl Alonso, de 47 años, tener firmemente interiorizados los principios de la escuela española, gracias a su estrecha relación con técnicos como Manolo Cadenas, con quien ejerció de ayudante en las filas del Meshkov Brest bielorruso.

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"Es una buena mezcla de las dos escuelas. El estar en contacto con referentes como Manolo Cadenas, al que conozco desde que jugaba en infantiles, me ha marcado mucho. Estoy muy ligado a la filosofía de juego española, pero también, obviamente, a la escuela alemana", aseguró Alonso.

Una circunstancia que impide al entrenador español, que además de en Alemania ha trabajado en equipos de Austria, Bielorrusia y Macedonia, decantarse con cuál de los dos equipos, los Hispanos o la Nationalmannschaft, le gustaría enfrentarse en la próxima cita universal.

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"Me encantaría poder enfrentarme con las dos. Sé que a nivel de resultados posiblemente no sería lo mejor, pero a nivel personal para mí sería un sueño cumplido", afirmó Alonso a EFE.

No obstante, el preparador español no ocultó lo emocionante que sería para él poder enfrentarse con el islandés Alfred Gislason, el actual seleccionador alemán, con quien trabajó como asistente en las filas del todopoderoso Kiel alemán.

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"En su momento le dije a Alfred, con el que estuve muchos años en el Kiel, que un día jugaría contra él. No pudo ser cuando estuve en el Meshkov, porque él ya se había ido a la selección, pero ahora podría ser y la verdad es que sería muy bonito poder jugar con Alemania", destacó Alonso.

Igualmente encantado se mostró el entrenador con la posibilidad de medirse con el seleccionador español Jordi Ribera, un técnico al que no dudó en señalar como "un ejemplo a seguir"

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"Admiro muchísimo el trabajo de Jordi Ribera. Además lo que ha hecho a nivel estructural ahora con España y en su día con Brasil lo convierten para mí en un ejemplo a seguir", señaló Alonso.

Un trabajo estructural al que Raúl Alonso prestará especial atención para tratar de llevar de nuevo a Argelia, con quien se ha comprometido hasta junio de 2028, a pelear por todo en un balonmano africano que los 'Verts' dominaron durante la década de los ochenta.

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"Después de estas dos semanas en el cargo veo que hay mucho trabajo por delante, pero también veo un potencial enorme. Estamos ante una gran oportunidad para construir algo que sea visible en el Campeonato de África de 2028", explicó Alonso.

Pero antes la nueva Argelia se pondrá a prueba en un Mundial de Alemania en el que Raúl Alonso contribuirá como Jordi Ribera, Xavi Pascual (Egipto), Talant Dujshebaev (Francia), Raúl González (Serbia), Aitor Etxaburu (Chile), Jota González (Polonia) y Toni Gerona (Japón) a que el español sea la primera lengua en los banquillos.EFE

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