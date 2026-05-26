Todo lo que se sabe de la nueva denuncia contra Andrés de Inglaterra: ‘conducta inapropiada’ con una mujer en Royal Ascot

Imagen de archivo de Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey británico Carlos III. EFE/EPA/ANDY RAIN

La situación judicial y reputacional del príncipe Andrew Mountbatten-Windsor va de mal en peor. Varios medios británicos, entre ellos The Times, informaban hace unas horas de una nueva investigación de la policía de Thames Valley que centraría al hermano de Carlos III como protagonista de otro delito. Según el citado diario, los agentes estarían examinando ahora una presunta conducta inapropiada hacia una mujer ocurrida durante el prestigioso evento hípico de Royal Ascot hace más de dos décadas.

Los hechos investigados se remontarían a junio de 2002, coincidiendo con las celebraciones del Jubileo de Oro de la reina Isabel II. Durante aquellos días, numerosos miembros de la familia real asistieron al histórico hipódromo de Berkshire, entre ellos Andrés, que entonces todavía ocupaba un papel destacado dentro de la monarquía británica como exduque de York.

PUBLICIDAD

La nueva línea de investigación se enmarca dentro de una causa mucho más amplia relacionada con la etapa en la que el hijo de Isabel II ejerció como representante especial del Reino Unido para comercio e inversiones internacionales entre 2001 y 2011. La policía británica confirmó recientemente que el caso ya no se limita únicamente a posibles irregularidades administrativas, sino que también contempla delitos potenciales vinculados a conducta sexual inapropiada, corrupción y fraude.

Netflix podría revivir el universo de "The Crown" para contar la historia de Andrew Mountbatten-Windsor. (REUTERS/Toby Melville)

La investigación tomó impulso después de la publicación en Estados Unidos de nuevos documentos vinculados al entorno del financiero Jeffrey Epstein, condenado por delitos sexuales y fallecido en prisión en 2019 mientras esperaba juicio por tráfico sexual de menores. Las autoridades británicas consideran que parte del material divulgado podría aportar información relevante sobre la relación entre Andrés y Epstein durante los años en los que ambos mantuvieron contacto frecuente.

PUBLICIDAD

Según la prensa británica, agentes de Thames Valley realizaron registros tanto en Royal Lodge —la antigua residencia del príncipe en Windsor— como en la propiedad donde reside actualmente dentro de la finca de Sandringham, en Norfolk. El material incautado estaría siendo analizado por especialistas de la investigación.

Andrés fue detenido el pasado febrero, coincidiendo además con su 66 cumpleaños, aunque posteriormente quedó en libertad bajo investigación. Hasta el momento, el hermano del rey Carlos III no ha realizado declaraciones públicas sobre las nuevas acusaciones y mantiene la postura que ha defendido durante los últimos años: niega cualquier comportamiento ilegal y asegura desconocer los delitos cometidos por Epstein.

PUBLICIDAD

Las autoridades de Reino Unido han detenido este jueves al expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor en su casa de Sandringham, en el marco de las investigaciones por sus lazos con el fallecido empresario y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. (Fuente: Royal Family/Netflix)

Unos hechos que cobran importancia ahora

Uno de los interrogantes que todavía permanece sin resolver es cuándo se presentó la denuncia relacionada con Royal Ascot. Los investigadores no han aclarado si el supuesto incidente fue comunicado a las autoridades en aquel momento o si la acusación se formalizó recientemente tras la reapertura mediática del caso Epstein.

El subcomisario Oliver Wright, responsable de la investigación, ha explicado que el caso requiere un equipo especializado debido a su complejidad. Según ha indicado, participan detectives con experiencia en delitos sexuales graves y expertos financieros encargados de revisar documentación y movimientos relacionados con la actividad pública del exduque.

PUBLICIDAD

“Estamos siguiendo todas las líneas razonables de investigación”, ha señalado una portavoz policial, evitando entrar en detalles sobre las diligencias abiertas. Wright también ha hecho un llamamiento público para que posibles testigos o víctimas colaboren con las autoridades, insistiendo en que cualquier nueva información será incorporada al procedimiento.

Entre las personas a las que la policía pretende interrogar figuran antiguos ministros, asesores gubernamentales y miembros vinculados a la Casa Real británica. Uno de ellos es Vince Cable, quien ya confirmó haber sido contactado por los investigadores y aseguró estar dispuesto a colaborar.

PUBLICIDAD

Árboles bordean unas puertas de madera recién instaladas en medio de las obras de renovación en Marsh Farm, en la finca de Sandringham, donde se espera que se mude Andrew Mountbatten-Windsor, antes conocido como el príncipe Andrés, en Norfolk, Gran Bretaña, el 17 de marzo de 2026. (REUTERS/Chris Radburn)

La causa también vuelve a poner el foco sobre las acusaciones realizadas en su día por Virginia Giuffre, quien sostuvo públicamente haber sido víctima de trata para mantener relaciones sexuales con Andrés cuando era menor de edad. El príncipe siempre negó esas acusaciones y rechazó incluso haber conocido a Giuffre, aunque en 2022 alcanzó un acuerdo económico extrajudicial con ella sin admitir responsabilidad.

Mientras tanto, el impacto institucional continúa creciendo. La figura del exduque de York permanece apartada de la vida oficial desde hace años y su presencia pública se ha reducido drásticamente. De hecho, este año sus hijas, las princesas Beatriz de York y Eugenia de York, tampoco fueron invitadas a Royal Ascot, rompiendo una tradición familiar muy consolidada dentro del calendario social británico.

PUBLICIDAD