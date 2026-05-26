España

Todo lo que se sabe de la nueva denuncia contra Andrés de Inglaterra: ‘conducta inapropiada’ con una mujer en Royal Ascot

El hermano de Carlos III protagonizó en 2002 un altercado con una mujer en el evento real más famoso de Reino Unido

Guardar
Google icon
Imagen de archivo de Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey británico Carlos III. EFE/EPA/ANDY RAIN
Imagen de archivo de Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey británico Carlos III. EFE/EPA/ANDY RAIN

La situación judicial y reputacional del príncipe Andrew Mountbatten-Windsor va de mal en peor. Varios medios británicos, entre ellos The Times, informaban hace unas horas de una nueva investigación de la policía de Thames Valley que centraría al hermano de Carlos III como protagonista de otro delito. Según el citado diario, los agentes estarían examinando ahora una presunta conducta inapropiada hacia una mujer ocurrida durante el prestigioso evento hípico de Royal Ascot hace más de dos décadas.

Los hechos investigados se remontarían a junio de 2002, coincidiendo con las celebraciones del Jubileo de Oro de la reina Isabel II. Durante aquellos días, numerosos miembros de la familia real asistieron al histórico hipódromo de Berkshire, entre ellos Andrés, que entonces todavía ocupaba un papel destacado dentro de la monarquía británica como exduque de York.

PUBLICIDAD

La nueva línea de investigación se enmarca dentro de una causa mucho más amplia relacionada con la etapa en la que el hijo de Isabel II ejerció como representante especial del Reino Unido para comercio e inversiones internacionales entre 2001 y 2011. La policía británica confirmó recientemente que el caso ya no se limita únicamente a posibles irregularidades administrativas, sino que también contempla delitos potenciales vinculados a conducta sexual inapropiada, corrupción y fraude.

Netflix podría revivir el universo de "The Crown" para contar la historia de Andrew Mountbatten-Windsor. (REUTERS/Toby Melville)
Netflix podría revivir el universo de "The Crown" para contar la historia de Andrew Mountbatten-Windsor. (REUTERS/Toby Melville)

La investigación tomó impulso después de la publicación en Estados Unidos de nuevos documentos vinculados al entorno del financiero Jeffrey Epstein, condenado por delitos sexuales y fallecido en prisión en 2019 mientras esperaba juicio por tráfico sexual de menores. Las autoridades británicas consideran que parte del material divulgado podría aportar información relevante sobre la relación entre Andrés y Epstein durante los años en los que ambos mantuvieron contacto frecuente.

PUBLICIDAD

Según la prensa británica, agentes de Thames Valley realizaron registros tanto en Royal Lodge —la antigua residencia del príncipe en Windsor— como en la propiedad donde reside actualmente dentro de la finca de Sandringham, en Norfolk. El material incautado estaría siendo analizado por especialistas de la investigación.

Andrés fue detenido el pasado febrero, coincidiendo además con su 66 cumpleaños, aunque posteriormente quedó en libertad bajo investigación. Hasta el momento, el hermano del rey Carlos III no ha realizado declaraciones públicas sobre las nuevas acusaciones y mantiene la postura que ha defendido durante los últimos años: niega cualquier comportamiento ilegal y asegura desconocer los delitos cometidos por Epstein.

Las autoridades de Reino Unido han detenido este jueves al expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor en su casa de Sandringham, en el marco de las investigaciones por sus lazos con el fallecido empresario y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. (Fuente: Royal Family/Netflix)

Unos hechos que cobran importancia ahora

Uno de los interrogantes que todavía permanece sin resolver es cuándo se presentó la denuncia relacionada con Royal Ascot. Los investigadores no han aclarado si el supuesto incidente fue comunicado a las autoridades en aquel momento o si la acusación se formalizó recientemente tras la reapertura mediática del caso Epstein.

El subcomisario Oliver Wright, responsable de la investigación, ha explicado que el caso requiere un equipo especializado debido a su complejidad. Según ha indicado, participan detectives con experiencia en delitos sexuales graves y expertos financieros encargados de revisar documentación y movimientos relacionados con la actividad pública del exduque.

“Estamos siguiendo todas las líneas razonables de investigación”, ha señalado una portavoz policial, evitando entrar en detalles sobre las diligencias abiertas. Wright también ha hecho un llamamiento público para que posibles testigos o víctimas colaboren con las autoridades, insistiendo en que cualquier nueva información será incorporada al procedimiento.

Entre las personas a las que la policía pretende interrogar figuran antiguos ministros, asesores gubernamentales y miembros vinculados a la Casa Real británica. Uno de ellos es Vince Cable, quien ya confirmó haber sido contactado por los investigadores y aseguró estar dispuesto a colaborar.

Árboles bordean unas puertas de madera recién instaladas en medio de las obras de renovación en Marsh Farm, en la finca de Sandringham, donde se espera que se mude Andrew Mountbatten-Windsor, antes conocido como el príncipe Andrés, en Norfolk, Gran Bretaña, el 17 de marzo de 2026. (REUTERS/Chris Radburn)
Árboles bordean unas puertas de madera recién instaladas en medio de las obras de renovación en Marsh Farm, en la finca de Sandringham, donde se espera que se mude Andrew Mountbatten-Windsor, antes conocido como el príncipe Andrés, en Norfolk, Gran Bretaña, el 17 de marzo de 2026. (REUTERS/Chris Radburn)

La causa también vuelve a poner el foco sobre las acusaciones realizadas en su día por Virginia Giuffre, quien sostuvo públicamente haber sido víctima de trata para mantener relaciones sexuales con Andrés cuando era menor de edad. El príncipe siempre negó esas acusaciones y rechazó incluso haber conocido a Giuffre, aunque en 2022 alcanzó un acuerdo económico extrajudicial con ella sin admitir responsabilidad.

Mientras tanto, el impacto institucional continúa creciendo. La figura del exduque de York permanece apartada de la vida oficial desde hace años y su presencia pública se ha reducido drásticamente. De hecho, este año sus hijas, las princesas Beatriz de York y Eugenia de York, tampoco fueron invitadas a Royal Ascot, rompiendo una tradición familiar muy consolidada dentro del calendario social británico.

Temas Relacionados

Príncipe AndrésCasa Real BritánicaCasas RealesCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Juzgan a una enfermera por acceder 80 veces al historial clínico de la expareja de su marido: piden cinco años de prisión

La sanitaria actuó con “ánimo de vulnerar la intimidad ajena”, según la Fiscalía

Juzgan a una enfermera por acceder 80 veces al historial clínico de la expareja de su marido: piden cinco años de prisión

10 cosas que no conoces sobre tu tiroides

El endocrinólogo y divulgador Antelm Pujol explica los problemas que puede haber detrás de un mal funcionamiento de esta glándula

10 cosas que no conoces sobre tu tiroides

Un vuelo con destino Londres aterriza de emergencia en Roma por una batería externa en una maleta

La normativa vigente obliga a las aerolíneas a actuar con máxima precaución cuando se detecta cualquier anomalía relacionada con dispositivos

Un vuelo con destino Londres aterriza de emergencia en Roma por una batería externa en una maleta

El declive del lobo en Europa permite la expansión de un nuevo depredador que ya se ha visto en España: el chacal común o dorado

Un reciente estudio internacional destaca que la especie podría llegar a ocupar el 75 % del territorio del continente

El declive del lobo en Europa permite la expansión de un nuevo depredador que ya se ha visto en España: el chacal común o dorado

Última hora del caso Plus Ultra | El portavoz de Zapatero: “Sabe que si el fiscal general del Estado ha sido condenado, cualquier cosa puede ocurrir”

Zapatero ha nombrado un portavoz, Luis Arroyo, a través del que niega las acusaciones, muestra su sorpresa y atribuye todo a una persecución política

Última hora del caso Plus Ultra | El portavoz de Zapatero: “Sabe que si el fiscal general del Estado ha sido condenado, cualquier cosa puede ocurrir”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del caso Plus Ultra | El portavoz de Zapatero: “Sabe que si el fiscal general del Estado ha sido condenado, cualquier cosa puede ocurrir”

Última hora del caso Plus Ultra | El portavoz de Zapatero: “Sabe que si el fiscal general del Estado ha sido condenado, cualquier cosa puede ocurrir”

El PSOE prohíbe a cargos públicos y miembros del partido aceptar regalos como las joyas encontradas en la caja fuerte de Zapatero

El ‘modelo danés’ se convierte en una ayuda militar clave para Ucrania: el ejército señala sus necesidades y Dinamarca compra a la industria ucraniana

El empresario que ha cerrado su finca de caza a los vecinos y no deja visitar la presa y el canal que ideó Carlos III para unir Madrid y el Atlántico

El juez del ‘caso Plus Ultra’ investiga si la trama liderada por Zapatero logró la intervención del CNI en la salida de Edmundo González de Venezuela

ECONOMÍA

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 26 de mayo

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 26 de mayo

Cuándo cobran los jubilados la paga extra de verano en las pensiones este 2026

Los inspectores de Hacienda piden respeto ante “descalificaciones reiteradas” contra sus funciones en el sistema tributario

Más de 1,6 millones de españoles, atrapados en el subempleo: mujeres y jóvenes que quieren trabajar más horas y no les dejan

Zapatero recibió más de 313.200 euros en transferencias de tres sociedades chinas: estas son las empresas y a qué se dedican

DEPORTES

La lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026, en directo: va Joan Garcia y nadie del Real Madrid

La lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026, en directo: va Joan Garcia y nadie del Real Madrid

La indirecta de Huijsen tras quedarse fuera de la lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026

Los 26 de Luis de la Fuente para el Mundial 2026: Joan Garcia a Lamine Yamal, Nico Williams o Mikel Merino

La reacción de Gavi al enterarse de que se encontraba en la lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026

Luis de la Fuente deja fuera de la lista al Real Madrid: ni Huijsen ni Carvajal, la mala temporada blanca lastra a los internacionales