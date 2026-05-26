Cae una red internacional que vendía programas informáticos para cometer estafas bancarias

Madrid, 26 may (EFE).- La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal internacional dedicada, presuntamente, al desarrollo y comercialización de programas informáticos para cometer estafas bancarias, así como al blanqueo de los beneficios obtenidos a través de criptomonedas y que ha ocasionado un perjuicio económico superior a cuatro millones de euros.

Según ha informado este martes la Dirección General de la Policía, se trata de una operación conjunta con autoridades policiales de Alemania y coordinada por Europol, que se ha saldado con la detención de tres de los principales responsables del entramado y registros en España y Francia.

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La red operaba bajo el modelo conocido como 'Crime as a Service' (CaaS), facilitaba herramientas y credenciales bancarias robadas a otros delincuentes para ejecutar fraudes a escala internacional, mientras ocultaba los beneficios ilícitos mediante criptomonedas y la adquisición de bienes de lujo.

La investigación ha permitido localizar aproximadamente 1,5 millones de euros en criptoactivos y acreditar un perjuicio económico superior a los cuatro millones de euros.

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La investigación comenzó en 2022 y permitió identificar una organización criminal con actividad en varios países de la Unión Europea, entre ellos España, Francia, Países Bajos, Austria y Alemania, así como conexiones internacionales en otros países del mundo.

La red obtenía datos bancarios confidenciales de clientes de entidades financieras de distintos países y almacenaba esa información en plataformas bajo su control. Desde ahí, los investigados comercializaban con las credenciales y datos bancarios a terceros delincuentes encargados de ejecutar las estafas.

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El avance de las pesquisas permitió constatar que la organización había desarrollado una infraestructura criminal destinada a facilitar fraudes a otros ciberdelincuentes. A través de canales de mensajería, los investigados ofrecían acceso a los denominados 'kits de phishing', herramientas que incluían paneles con datos bancarios y credenciales de acceso de las víctimas.

Este modelo delictivo, conocido como 'Crime as a Service' (CaaS), permitía a terceros cometer estafas a cambio de una comisión económica.

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Los investigados también ejecutaban directamente campañas de 'phishing' en tiempo real con las que lograron obtener credenciales bancarias de más de 2.000 clientes de entidades bancarias alemanas y realizaron transferencias fraudulentas desde las cuentas de las víctimas.

Los investigadores detectaron además distintos paneles cibernéticos donde se almacenaban miles de datos sensibles y la organización utilizaba criptomonedas con el objetivo de evitar la identificación de sus miembros.

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El entramado criminal contaba con ramificaciones en Marruecos y conexiones con investigaciones abiertas en Estados Unidos y algunos de los investigados habrían sido previamente detenidos por el FBI en actuaciones desarrolladas en distintos países.

La operación, desarrollada de forma simultánea en España y Francia, culminó con la detención de tres de los principales responsables de la organización y se practicaron dos entradas y registros en Cataluña (Barcelona y Sitges) y otros dos en las ciudades francesas de París y Niza, donde fue arrestado uno de los principales investigados.

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Para ello utilizaban criptomonedas y la adquisición de bienes muebles e inmuebles con el objetivo de ocultar el origen ilícito de los fondos.

El análisis de los movimientos financieros y de las transacciones en criptomonedas permitió rastrear y localizar aproximadamente 1,5 millones de euros en distintas carteras digitales.

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En el conjunto de la investigación, el perjuicio económico acreditado supera los cuatro millones de euros, si bien los investigadores consideran que la cifra real podría ser considerablemente superior debido a la existencia de numerosas víctimas en distintos países que aún no habrían denunciado los hechos.

La operación permitió además el bloqueo de cuentas bancarias, la intervención de bienes de lujo —incluidos vehículos de alta gama— y la incautación de abundante documentación y evidencias digitales relacionadas con las estafas, el blanqueo de capitales y la estructura organizativa de la red criminal.

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A los detenidos se les imputan delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones. EFE

(Vídeo)