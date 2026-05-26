Espana agencias

Zubimendi (Arsenal): "He hecho esfuerzos este año que no venía haciendo"

Guardar
Google icon

Londres, 26 may (EFE).- El español Martín Zubimendi ha jugado esta temporada más partidos que nunca en su carrera. Ha hecho esfuerzos muy grandes, como él mismo reconoce, y es consciente de que no ha llegado al 100 % físicamente a este final de temporada. Eso le ha costado su titularidad indiscutible en el Arsenal de Mikel Arteta, pero mira con optimismo a la final de la Champions y al Mundial ahora que ha tenido un mes más relajado.

"Siempre me veo para estar titular", asevera el centrocampista en una charla con medios españoles en Londres. "Últimamente no me ha tocado, pero me estoy preparando para ello. Ha sido una temporada exigente, muy larga, en la que he hecho esfuerzos que no venía haciendo y me ha pasado factura, pero estoy bien ya".

PUBLICIDAD

Zubimendi, que ha sido incluido en la lista de Luis de la Fuente, tiene dos citas en el calendario, la primera este sábado, contra el Paris Saint Germain en la final de Budapest, la segunda días después cuando se concentre con la selección.

"Estoy con mucha ilusión y confianza. Esta Premier nos da confianza para lo que viene. Va a ser una final muy bonita. La confianza, el saber estar es la clave cuanto más lo normalices, mejor", explica el español, que este domingo pudo colgarse la medalla de campeón de la Premier por primera vez.

PUBLICIDAD

"Estoy muy contento por mí, pero sobre todo por la gente, que ha estado muchos años sufriendo".

Uno de los artífices del proyecto y la persona que le convenció para llegar a Londres fue Mikel Arteta, que tras siete años en el Arsenal por fin consiguió romper la maldición de 22 años sin ganar la liga que perseguía a este equipo.

"A veces parece que tienes que ganar un título para que te den todo el crédito. Yo creo que Mikel ya estaba ahí con los mejores, pero ahora puede reflejar todo el proceso que ha hecho con esta Premier". EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Nacen en Lorca (Murcia) cuatro linces ibéricos, la segunda camada en libertad

Infobae

Abren juicio oral al presidente del Consell de Ibiza por prevaricación y coacciones

Abren juicio oral al presidente del Consell de Ibiza por prevaricación y coacciones

Desarrollan una prótesis modular de brazo impresa en 3D que facilita las tareas cotidianas

Infobae

La melatonina protege contra la obesidad y la diabetes tipo 2, según un estudio

Infobae

Lingotes de oro y doce relojes en la casa del holandés que hizo préstamos a Plus Ultra

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del caso Plus Ultra | El portavoz de Zapatero: “Sabe que si el fiscal general del Estado ha sido condenado, cualquier cosa puede ocurrir”

Última hora del caso Plus Ultra | El portavoz de Zapatero: “Sabe que si el fiscal general del Estado ha sido condenado, cualquier cosa puede ocurrir”

Las casas modulares que cuestan lo mismo que un móvil y se construyen en solo siete días

El juez Peinado cita a Begoña Gómez a una audiencia preliminar como acusada este 9 de junio y le advierte que, si no asiste, será llevada “por la fuerza pública”

El PSOE prohíbe a cargos públicos y miembros del partido aceptar regalos como las joyas encontradas en la caja fuerte de Zapatero

El ‘modelo danés’ se convierte en una ayuda militar clave para Ucrania: el ejército señala sus necesidades y Dinamarca compra a la industria ucraniana

ECONOMÍA

Las reformas que aumentan el precio de venta de tu vivienda y las que apenas se notan

Las reformas que aumentan el precio de venta de tu vivienda y las que apenas se notan

Las casas modulares que cuestan lo mismo que un móvil y se construyen en solo siete días

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 26 de mayo

Cuándo cobran los jubilados la paga extra de verano en las pensiones este 2026

Los inspectores de Hacienda piden respeto ante “descalificaciones reiteradas” contra sus funciones en el sistema tributario

DEPORTES

La lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026, en directo: va Joan Garcia y nadie del Real Madrid

La lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026, en directo: va Joan Garcia y nadie del Real Madrid

La indirecta de Huijsen tras quedarse fuera de la lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026

Los 26 de Luis de la Fuente para el Mundial 2026: Joan Garcia a Lamine Yamal, Nico Williams o Mikel Merino

La reacción de Gavi al enterarse de que se encontraba en la lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026

Luis de la Fuente deja fuera de la lista al Real Madrid: ni Huijsen ni Carvajal, la mala temporada blanca lastra a los internacionales