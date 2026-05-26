Zubimendi (Arsenal): "He hecho esfuerzos este año que no venía haciendo"

Londres, 26 may (EFE).- El español Martín Zubimendi ha jugado esta temporada más partidos que nunca en su carrera. Ha hecho esfuerzos muy grandes, como él mismo reconoce, y es consciente de que no ha llegado al 100 % físicamente a este final de temporada. Eso le ha costado su titularidad indiscutible en el Arsenal de Mikel Arteta, pero mira con optimismo a la final de la Champions y al Mundial ahora que ha tenido un mes más relajado.

"Siempre me veo para estar titular", asevera el centrocampista en una charla con medios españoles en Londres. "Últimamente no me ha tocado, pero me estoy preparando para ello. Ha sido una temporada exigente, muy larga, en la que he hecho esfuerzos que no venía haciendo y me ha pasado factura, pero estoy bien ya".

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Zubimendi, que ha sido incluido en la lista de Luis de la Fuente, tiene dos citas en el calendario, la primera este sábado, contra el Paris Saint Germain en la final de Budapest, la segunda días después cuando se concentre con la selección.

"Estoy con mucha ilusión y confianza. Esta Premier nos da confianza para lo que viene. Va a ser una final muy bonita. La confianza, el saber estar es la clave cuanto más lo normalices, mejor", explica el español, que este domingo pudo colgarse la medalla de campeón de la Premier por primera vez.

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"Estoy muy contento por mí, pero sobre todo por la gente, que ha estado muchos años sufriendo".

Uno de los artífices del proyecto y la persona que le convenció para llegar a Londres fue Mikel Arteta, que tras siete años en el Arsenal por fin consiguió romper la maldición de 22 años sin ganar la liga que perseguía a este equipo.

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"A veces parece que tienes que ganar un título para que te den todo el crédito. Yo creo que Mikel ya estaba ahí con los mejores, pero ahora puede reflejar todo el proceso que ha hecho con esta Premier". EFE