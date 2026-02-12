Marlaska insta a Guardiola a ser "responsable de sus propios actos" tras haber convocado elecciones en Extremadura

Durante una comparecencia ante los medios en Valencia, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, subrayó que quien opta por convocar elecciones debe afrontar las consecuencias políticas de sus actos. A propósito de la decisión de María Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, de adelantar los comicios en la comunidad, el ministro insistió en la importancia de la coherencia y la responsabilidad en el ejercicio del poder. Según informó Europa Press, Grande-Marlaska trasladó esta postura en el contexto del debate abierto sobre la posición del PSOE respecto a una posible abstención en la investidura de Guardiola, con el fin de bloquear la entrada de Vox en el gobierno regional.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, el acto donde Grande-Marlaska expresó sus declaraciones tuvo lugar en Valencia, donde el responsable de Interior asistió a la entrega de la Bandera de España a la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana. Al ser consultado sobre si veía probable que el PSOE facilitara la investidura de la dirigente del Partido Popular, el ministro contestó que quien tiene la capacidad de adelantar elecciones en un entorno democrático debe asumir posteriormente los efectos de sus decisiones. Grande-Marlaska añadió: "Me gustaría que, quien asumió la responsabilidad de convocar unas elecciones, se haga responsable de sus propios actos y de sus propias actuaciones", refiriéndose directamente a María Guardiola.

El medio Europa Press detalló que fuentes del PSOE nacional (Ferraz) reafirmaron su rechazo a cualquier opción que implique favorecer la investidura de Guardiola si no logra un acuerdo con Vox. Portavoces socialistas indicaron que no contemplan una abstención, desechando así las propuestas surgidas entre algunos miembros del partido en Extremadura que consideraban esa alternativa como un medio para evitar que Vox integre el ejecutivo autonómico. Según lo consignado por la agencia, desde la dirección socialista remarcaron que "no va a haber abstención", recordando que la propia Guardiola "prefiere a Vox" antes que negociar con el PSOE, y que se ha manifestado en contra de alcanzar cualquier tipo de entendimiento con los socialistas.

La información difundida por Europa Press señala que, para Grande-Marlaska, la toma de decisiones en el ámbito político está sujeta a normas jurídicas, pero esa libertad debe ir acompañada de responsabilidad. El ministro remarcó que, de la misma forma en que "cada uno es libre para tomar las decisiones conforme al ordenamiento jurídico", la asunción de la responsabilidad política no puede disociarse de la capacidad de actuación. En su mensaje, advirtió: "Igual que se es libre para tomar una decisión, y también en política, hay que ser siempre responsable. No casa lo uno sin lo otro".

El debate en torno a la investidura de María Guardiola, impulsado por el resultado del adelanto electoral, ha puesto en primer plano las relaciones entre PP, Vox y PSOE en Extremadura. Según Europa Press, la presidenta en funciones ha manifestado en diversas ocasiones que su preferencia de pactos se inclina hacia Vox, desestimando la posibilidad de gestionar acuerdos con los socialistas. Este posicionamiento refuerza la negativa del PSOE a contemplar una abstención, ya que consideran que la iniciativa para conformar gobierno corresponde exclusivamente al PP y a los partidos con los que esté dispuesto a negociar.

La situación política en Extremadura permanece abierta tras la decisión de María Guardiola de convocar elecciones y la consiguiente falta de acuerdos estables para la gobernabilidad regional. De acuerdo con lo reportado por Europa Press, la negativa de Ferraz a facilitar la investidura mediante la abstención evita que el PSOE tenga responsabilidad en la composición del Ejecutivo, trasladando la carga de formar gobierno a los posibles pactos entre Partido Popular y Vox en el nuevo escenario parlamentario.

En palabras de Grande-Marlaska, recogidas por Europa Press, la coherencia y la responsabilidad deben guiar la vida política, señalando que es incompatible adoptar decisiones y eludir sus efectos políticos. Así, la posición expresada desde Interior y desde la dirección socialista refuerza la autonomía de quienes asumen iniciativas como la convocatoria anticipada de elecciones, pero también su obligación de manejar las implicaciones derivadas de esas decisiones en el ámbito regional.