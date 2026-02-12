Espana agencias

El Bournemouth completa el fichaje de Álex Jiménez

Guardar

Londres, 12 feb (EFE).- El Bournemouth de Andoni Iraola ha completado el fichaje del defensa español Álex Jiménez después de que se hayan cumplido las cláusulas necesarias para que el conjunto inglés tuviera que activar la opción de compra obligatoria procedente del Milan.

Los 'Cherries' se trajeron a Jiménez el pasado verano cedido hasta final de temporada, pero incluyeron en el contrato una opción obligatoria de compra si el futbolista jugaba una serie de partidos.

Tras hacer 22 apariciones con el conjunto inglés, esta cláusula se ha cumplido y el Bournemouth ha pagado 20 millones más cinco en variables por el futbolista formado en el Real Madrid, que se llevará un buen pellizco de esta venta, a la vez que pierde el derecho de tanteo que tenía por él.

Jiménez, de 20 años, ha firmado un contrato de cinco años y medio con el Bournemouth hasta 2031.

Tiago Pinto, director deportivo del Bournemouth, aseguró que Jiménez es un "joven talento que ya ha demostrado su energía y compromiso en este equipo en los pocos meses que lleva en el club".

"Tiene un increíble pedigrí, después de haber comenzado su desarrollo en el Real Madrid y el Milan. Estamos encantados de que sea parte de nuestro proyecto", añadió. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La Aemet registra rachas de viento por encima de 160 kilómetros/hora en Baleares

Infobae

Detenido por agresión sexual a una menor en Torrenueva Costa (Granada)

Infobae

Isabel Rodríguez rechaza que el PSOE vaya a facilitar un Gobierno de Guardiola sin Vox: ¿Abstención? En absoluto"

La ministra ha descartado cualquier opción para que los socialistas permitan la investidura de la candidata conservadora en la comunidad extremeña sin apoyo ultraderechista, insistiendo en que la responsabilidad del desenlace recae únicamente en sus adversarios políticos

Isabel Rodríguez rechaza que el

El PSIB aplaude que Defensa retire el proyecto del almacén de misiles en Son Sant Joan, en Mallorca

El PSIB aplaude que Defensa

Artists at Risk y los exiliados iraníes Mahsa Mohebali y Hossein Zoghi, en el IrídiaFest

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cae una “macroestructura” en Almería

Cae una “macroestructura” en Almería con 3.500 kilos de droga y un “arsenal de guerra” que trataron de usar contra los agentes de Policía

El Congreso aprueba la ley de multirreincidencia que Junts exigió al Gobierno con el apoyo de PSOE, PP, Vox y PNV

IU, Sumar, Más Madrid, y Comunes crean ‘Un paso al frente’, la alianza con la que se presentarán a las elecciones generales

La Guardia Civil detiene a siete personas por introducir hachís en Melilla con lanzamientos de bolas por encima de la valla desde Marruecos

Anulan la sanción impuesta a un policía nacional acusado de desobediencia por decirle a su superior que no le iba a atender por WhatsApp en sus días libres

ECONOMÍA

Juan Roig vende ya el

Juan Roig vende ya el 20% de lo que se come en España con los platos preparados de Mercadona, más que bares y cafeterías

David Jiménez, abogado: “Para Hacienda, donar un piso es como venderlo”

Una empresa cierra cuatro días y quiere que sus trabajadores lo paguen con vacaciones: “Esto es ilegal”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Gonzalo Bernardos explica por qué está a favor de la regularización de migrantes: busca responder a desafíos financieros en España

DEPORTES

El día que el FC

El día que el FC Barcelona plantó al Atlético de Madrid en unas semifinales de Copa del Rey

Así te hemos contado la victoria de la Real Sociedad sobre el Athletic en Copa del Rey

La Real Sociedad se impone por la mínima al Athletic en el primer duelo de semifinales de la Copa del Rey

El expiloto Button confía en Fernando Alonso y Aston Martin para 2026: “Puede pelear por un campeonato del mundo”

Cucurella se suma a la larga lista de lesionados de la selección española: “Esperemos que su ausencia no sea demasiado larga”