IU aboga por primarias en la alianza de izquierdas y que se presente Díaz: "¿Que las gana? Estaremos detrás de ella"

El líder federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, expresó su entusiasmo por el acto previsto para el 21 de febrero en Madrid, donde Movimiento Sumar, Comunes, IU y Más Madrid manifestarán su intención de trabajar conjuntamente y consolidar las bases de una nueva coalición de cara a próximas elecciones. Según informó Europa Press, Maíllo afirmó que las formaciones que actualmente representan la parte minoritaria del gobierno de coalición han optado por concurrir juntas en el próximo ciclo electoral, ante el contexto político en el que la derecha y la ultraderecha continúan en expansión.

De acuerdo con lo consignado por Europa Press, Maíllo defendió en varias intervenciones la necesidad de que la candidatura de la nueva alianza de izquierdas se decida mediante un sistema de primarias. El dirigente subrayó su convicción de que cualquier fuerza progresista debe seleccionar a su cabeza de lista a través de un método democrático, señalando que solo mediante la participación popular se logra fortalecer el proyecto colectivo. En ese sentido, sostuvo que si la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, decidiera presentarse y obtuviera el respaldo de las primarias, IU respaldaría su candidatura sin reservas, del mismo modo que si el proceso favoreciera a cualquier otra persona. Maíllo explicó: “Asumimos democráticamente el resultado”.

El medio detalló que, durante sus declaraciones en 'Onda Cero', Maíllo evitó posicionarse como figura con capacidad de vetar o validar candidaturas dentro de la izquierda. En sus palabras, no corresponde a ninguna persona ni formación atribuirse el derecho de descartar aspirantes, y el proceso debe desarrollarse con apertura total a la participación de la militancia y la ciudadanía interesada en el rumbo del país.

Recordando la trayectoria de Yolanda Díaz, Maíllo destacó, según recogió Europa Press, el relevante papel desempeñado por la vicepresidenta en las elecciones generales del 23 de julio de 2023. A su juicio, su actuación contribuyó de manera decisiva a la continuidad del gobierno progresista. No obstante, matizó que el nuevo proyecto político de la izquierda requerirá un debate abierto sobre el liderazgo, el método a emplear para seleccionar a la persona que lo encabece y la importancia del involucramiento desde las bases.

Por otro lado, Maíllo valoró la reciente iniciativa del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, quien propuso un frente amplio de izquierdas. Durante una entrevista en 'Canal Sur Televisión', recogida por Europa Press, Maíllo calificó la postura de Rufián como “honesta” debido a su llamado a la acción frente al Partido Popular y el crecimiento de Vox. El dirigente de IU indicó haber recibido un mensaje directo de Rufián solicitando diálogo y manifestó su disposición a conversar con todos los actores políticos. En cuanto a la figura del portavoz de ERC, Maíllo resaltó la influencia social de Rufián y subrayó la relevancia de su preocupación por la articulación de la izquierda española.

En este contexto, el coordinador federal de IU remarcó que la nueva etapa que afronta la izquierda debe construirse “desde abajo”, dialogando con la militancia y la ciudadanía preocupada por el futuro nacional. Según Europa Press, ese enfoque busca responder al actual momento histórico, en el que, según expresó Maíllo, los derechos sociales conquistados se encuentran amenazados por el crecimiento de tendencias autoritarias.

Al referirse a la posibilidad de que Podemos se integre en la formación del nuevo frente de izquierdas, Maíllo adoptó una postura distante, afirmando que no buscará persuadir forzosamente a ninguna fuerza y que será cada colectivo quien decida su participación. Según publicó Europa Press, el líder de IU reafirmó su compromiso con el entendimiento entre organizaciones dispuestas a confluir, sin imponer condiciones externas ni intervenir en las decisiones ajenas.

Maíllo también se refirió a su candidatura para la Presidencia de la Junta de Andalucía en las próximas elecciones autonómicas de 2024, subrayando que la alianza de las fuerzas progresistas buscará continuar la labor desarrollada durante la coalición de gobierno en su vertiente minoritaria. La prioridad, de acuerdo con el dirigente, es preservar las conquistas sociales y garantizar un proyecto político que se sustente en la participación abierta y plural de la militancia y la ciudadanía.

Las diversas intervenciones y valoraciones de Maíllo se enmarcan en una etapa marcada por el debate interno en las formaciones progresistas para definir liderazgos y estrategias ante el avance de la derecha y el nuevo ciclo electoral. Según Europa Press, la intención de consolidar un proceso de primarias abiertas refleja la apuesta de IU y sus aliados por un modelo organizativo que prioriza la legitimidad democrática y el consenso social.