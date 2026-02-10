PP recuerda a Vox que Rivera también soñó con 'sorpasso' y le aconseja "aprovechar la oportunidad" para echar a Sánchez

Las recientes declaraciones de Ester Muñoz, portavoz del Grupo Popular en el Congreso, han puesto de manifiesto la advertencia de que oportunidades políticas como la actual podrían no repetirse para partidos como Vox si no se aprovechan en el momento adecuado. Al abordar los resultados electorales y la perspectiva de una posible alianza para desplazar al actual Ejecutivo, Muñoz instó a Vox a considerar la relevancia de pensar más allá del presente inmediato y evaluar el impacto de sus decisiones de cara a futuros procesos electorales. Según reportó Europa Press, Muñoz subrayó que los ciudadanos han enviado un mensaje claro en las urnas al rechazar gobiernos de izquierda, asignando el liderazgo del cambio a la derecha.

De acuerdo con lo que detalló Europa Press, Muñoz recordó la experiencia de Albert Rivera, quien al frente de Ciudadanos llegó a soñar con un "sorpasso" al Partido Popular, y aconsejó a Vox que tome nota de estos antecedentes para no perder la oportunidad que, en su opinión, los votantes están otorgando. Durante una rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Portavoces en el Congreso, Muñoz puso como ejemplo el caso de Aragón, donde los resultados electorales reflejaron, a su juicio, la voluntad de la ciudadanía de que Jorge Azcón permanezca al frente de la comunidad autónoma. Según enfatizó, los aragoneses han sido contundentes en su deseo de frenar a la izquierda en el Ejecutivo regional.

Según publicó Europa Press, Muñoz reconoció el papel que los ciudadanos han otorgado a Vox en territorios como Extremadura y Aragón, aunque insistió en que el liderazgo de los gobiernos debe recaer en el Partido Popular. Consideró ilógico presentar candidaturas solo para confrontar a otros partidos, poniendo en duda el propósito de acuerdos políticos basados únicamente en la confrontación. En relación con la estrategia general de las fuerzas conservadoras, la portavoz explicó que el objetivo del PP es transformar España en profundidad, e interpretó los resultados electorales recientes como un mandato para actuar en consecuencia y sustituir al actual Gobierno.

Durante sus declaraciones, difundidas por Europa Press, Muñoz reiteró que las fuerzas políticas a las que los ciudadanos han confiado su voto para lograr un cambio político cometerían un error si dejan pasar el contexto actual. Advirtió que la izquierda ya está reagrupándose de cara a las próximas elecciones generales, con formaciones como Sumar, Comunes, Izquierda Unida y Más Madrid trabajando en la conformación de una coalición. Ante este panorama, insistió en que el Partido Popular y Vox deben priorizar el interés de los electores sobre cálculos de partido y recordar otros intentos fallidos de algunas formaciones en el pasado por desbancar a los grandes actores del espectro político.

En cuanto a la relación entre el PP y Vox, tema sobre el que fue consultada tras el tono de confrontación observado durante la campaña en redes sociales, Muñoz lo enmarcó en el contexto competitivo habitual de los periodos electorales, donde todas las fuerzas pugnan por captar más voto. Según consignó Europa Press, Muñoz sugirió que una vez que concluyen los comicios, corresponde analizar las negociaciones de alianza de forma pragmática y sin arrastrar dinámicas propias de la campaña.

Europa Press también recogió declaraciones de Muñoz en las que confirmó que el Partido Popular ya ha compartido gobierno con Vox en diferentes comunidades autónomas. Explicó que, en varias regiones donde se probaron fórmulas de coalición, los ejecutivos han logrado revalidar el apoyo ciudadano e incluso consolidar liderazgos en solitario tras la experiencia conjunta. A la expectativa sobre un pacto similar a nivel nacional, manifestó que valora más el crecimiento de Vox si eso facilita sumar fuerzas para gobernar, a diferencia de un eventual avance del PSOE, partido al que el PP considera su principal rival.

Muñoz señaló además que el avance de Vox se ha visto incentivado por las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez, pues el partido ultra ha “arrebatado votos” al PSOE en determinados contextos. Según el análisis que realizó ante los medios citado por Europa Press, el PP ha dejado atrás la disputa por la primera posición, que ahora ve estabilizada, mientras que la rivalidad principal se concentra en el segundo y tercer puesto del tablero político nacional.

Sobre la fiabilidad de Vox como socio de gobierno, la portavoz popular tomó distancia de la situación actual del PSOE y sus aliados, apuntando que es frecuente que surjan tensiones en los gobiernos de coalición, algo que calificó dentro de la normalidad de la política multipartidista y de los procesos de negociación hasta lograr acuerdos estables. En su perspectiva, los ciudadanos muestran en diferentes comunidades un rechazo persistente a las políticas del gobierno de Sánchez, reflejado en sucesivos procesos electorales autonómicos.

Consultada acerca del compromiso electoral de Alberto Núñez Feijóo, líder nacional del Partido Popular, de evitar pactar en coalición con Vox, Muñoz precisó que la aspiración del PP es conquistar una mayoría suficiente como para gobernar en solitario. Según explicó a Europa Press, la petición que el partido dirige a los votantes apunta a obtener un respaldo mayoritario en las urnas que permita implementar sus propuestas políticas, y siempre con respeto absoluto por la voluntad ciudadana expresada en cada elección.

En lo referente a los recientes comicios en Aragón, donde el PP redujo su representación en dos escaños y Vox dobló la suya al pasar de siete a catorce asientos, Muñoz defendió la decisión de Jorge Azcón de anticipar las elecciones ante el bloqueo de los presupuestos regionales. Argumentó que, ante la imposibilidad de alcanzar una mayoría parlamentaria, Azcón actuó consultando al electorado, y la respuesta fue, según la portavoz, favorable al mantenimiento de su liderazgo en la comunidad. Remarcó que el PP obtuvo diez puntos porcentuales más que el PSOE de Pilar Alegría, en lo que describió como el peor resultado histórico del socialismo aragonés.

Muñoz, citada por Europa Press, criticó las afirmaciones de algunos dirigentes socialistas que acusaron a Azcón de haberse equivocado al convocar elecciones, defendiendo la coherencia y la responsabilidad democrática demostrada por el presidente autonómico del PP frente a lo que denominó actitudes autoritarias del presidente Pedro Sánchez en el Gobierno central. Reafirmó el orgullo del partido por el desempeño de sus presidentes regionales y negó que la mayor amenaza a la democracia provenga de las redes sociales, señalando directamente al actual jefe del Ejecutivo.

En el balance de la jornada, reiteró que todos los partidos buscan crecer en apoyo y representación, pero llamó a distinguir entre las aspiraciones propias y el mandato claro que los ciudadanos han expresado en las urnas. Según la lectura de Muñoz, tanto en Extremadura como en Aragón el electorado ha mostrado una posición desfavorable hacia la izquierda y ha castigado de forma elocuente a los candidatos alineados con Pedro Sánchez.