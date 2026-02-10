Espana agencias

El juicio a Antonio Tejado por asaltar el chalé de María del Monte comenzará el 19 de abril de 2027

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla juzgará a partir del 19 de abril de 2027 a Antonio Tejado y a los otros diez encausados por el asalto al chalé de la cantante María del Monte, según han informado a Europa Press fuentes próximas al caso. El juicio oral, que tiene previsto su comienzo en el mencionado día, tendrá lugar hasta el 30 de abril, en sesiones consecutivas con comienzo a las 10,00 horas.

Cabe subrayar que será la jueza Mercedes Alaya, instructora inicial de la macrocausa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos financiados con fondos de la Junta de Andalucía, dirige la mencionada Sección, encargada de presidir el tribunal y liderar el juicio contra el sobrino de la cantante y los otros diez investigados en el caso que indaga el asalto y robo con violencia en el chalé de Gines (Sevilla) de la artista.

Algunos de los últimos acontecimientos sobre el caso remiten al escrito de defensa presentado por el abogado del sobrino de la cantante, en el que negaba "tajantemente" que su patrocinado "haya tenido algún tipo de participación, directa o indirecta, en los hechos relatados por las acusaciones". Por ello, entre otros asuntos, ha pedido la "libre absolución" de su patrocinado en el caso.

De igual forma, el escrito niega de igual forma que Tejado "haya recabado y posteriormente suministrado información de ninguna clase a persona alguna con intención de hacer posible o favorecer la comisión de los hechos enjuiciados".

Asimismo, añade, "negamos que a tal fin se restableciera el contacto y se retomara la relación con las víctimas", según el relato, adelantado por Diario de Sevilla.

Así, el letrado ha solicitado la "libre absolución" de Tejado, quien, junto con otras diez personas, se encuentra investigado en el caso por presuntos delitos de robo con violencia e intimidación en casa habitada, detención ilegal, organización criminal y lesiones.

Cabe destacar que la Fiscalía ha rechazado con anterioridad los recursos de apelación interpuestos por dos de los encausados, al que se adhería Antonio Tejado, en la causa que investiga el asalto al chalé de su tía. Además, pedía seguir adelante con la causa al apreciar "indicios racionales de criminalidad suficientes".

Entonces, la Fiscalía impugnó los recursos de apelación mencionados "al no variar las alegaciones en su día hechas valer en los respectivos recursos de reforma contra la incoación del procedimiento abreviado, esto es, insistiendo en la falta de motivación y la inexistencia de indicios en los investigados recurrentes".

ROBARON JOYAS POR VALOR DE MÁS DE UN MILLÓN DE EUROS

Al hilo, se debe contextualizar que, según el juez, de las pesquisas realizadas por la Guardia Civil, se deduce que sobre las 4,40 horas del 25 de agosto de 2023, los investigados Arseny G., José S.A., Antonio S.R., José Ramón M.M. y Miguel Ángel G.T. "accedieron al interior de la vivienda" de Gines habitada por la artista María del Monte "encapuchados con guantes y ropas oscuras asaltando la valla perimetral y la puerta exterior de acceso de la finca por su parte trasera para posteriormente abrir la puerta principal de la vivienda con uso de fuerza".

A tal efecto, el investigado Antonio Tejado, sobrino de la artista "y concertado con el resto de los involucrados, facilitó la posibilidad al resto de los inculpados de entrar en el inmueble por la puerta trasera sin necesidad de grandes quebrantos a dicha puerta y permitiendo el que fácilmente se pudiera entrar en el interior", según la investigación.

"Una vez en la vivienda, los investigados maniataron y tuvieron retenidos a moradores de la misma, golpeándoles, maltratándoles y amenazándolos de muerte, hasta que la propietaria de la vivienda accedió a abrir la caja fuerte de la misma, de la que los asaltantes se apoderaron de joyas y relojes por un valor inicial aproximado a un millón de euros y 14.500 euros en efectivo, entre otros efectos y enseres que se encontraban en el interior de la vivienda", señalaba el juez.

El auto judicial precisa así que María del Monte, su esposa y tres personas más que estaban dentro de la vivienda "sufrieron el atraco violento y coactivo con empleo desproporcionado de la fuerza física por parte de los autores, con una situación de gran peligro para la integridad de las victimas y una gran ansiedad Y fundado temor en las mismas".

También explica que en los registros domiciliarios de los inculpados fueron intervenidos "efectos propios de los utilizados para la perpetración del hecho en sí, como un pasamontañas, extractor de bombín de cerraduras, walkie talkie, juego de ganzúas, chaquetones falsos del cuerpo nacional de la Policía y la Guardia Civil, dinero en efectivo, rotativo luminoso policial falso, dispositivo GPS tipo baliza para vehículos y en el caso de Miguel Angel G.T., además sustancias estupefacientes consistentes casi en dos kilos de marihuana destinada al trafico de drogas".

A la hora de comparecer ante el juez, Tejado aseguraba que no tiene "vínculo ninguno" con los detenidos salvo en el caso de Arseny G., presunto líder del grupo criminal y con quien le une una relación "estrictamente deportiva", pues al tratarse este otro encartado de una figura del boxeo le habría pedido que le entrenase personalmente, dada su afición por dicha práctica.

En cuanto a una presunta llamada telefónica previa de Tejado a Arseny G. antes del asalto, el inculpado habría alegado no recordar el contenido de la conversación a cuenta del tiempo transcurrido; agregando respecto a las llamadas a su tía y dueña de la vivienda, --también antes de los hechos y que la investigación conecta con la confirmación de que la artista estaría en la vivienda y por ende habría alguien que conociese cómo abrir la caja fuerte--; que pretendía entregarle un cachorro que ella le habría encargado.

Según su versión del asunto, la artista le habría encomendado la adquisición de un cachorro para su hogar y él, tras conseguirlo, estaba interesado en acudir a entregárselo porque el perro llevaba ya varios días en su vivienda, con lo que ello implica, y además él quería marcharse unos días de vacaciones.

EuropaPress

