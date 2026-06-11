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Elegidos los 36 videojuegos finalistas que optarán a los segundos Premios Iris Games

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Málaga, 11 jun (EFE).- Los 36 videojuegos finalistas que optarán a las distintas categorías en la segunda edición de los Premios Iris Games, que se entregarán el 3 de julio en Málaga, han sido anunciados este jueves por la presidenta de la Academia de Televisión, María Casado, tras ser seleccionados entre los 288 candidatos.

Los finalistas a Mejor Videojuego PC/Consola son 'Crisol: Theater of Idols', de Vermila Studios (Madrid); 'Manairons', de JanduSoft (Barcelona); 'Ninja Gaiden: Ragebound', de The Game Kitchen (Sevilla), y 'The Occultist', de Daloar Studios (Valladolid), ha informado la organización de los premios en un comunicado.

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En la categoría de Mejor Videojuego Móvil competirán 'ABC Dragons', de Didactoons Games (Madrid); 'Chomped Out', de Squirrel Punk (Ciudad Real); 'House of Wardians', de Nakama Game Studio (Madrid), e 'Is This Seat Taken?', de Poti Poti Studio (Barcelona).

Los nominados a Mejor Videojuego Narrativo son 'Call of the Elder Gods', de Out of the Blue Games (Madrid); 'Luto', de Broken Bird Games (Las Palmas); 'Randal's Tuesday', de Nuclear Tales SL (Alicante), y 'Stars in the Trash', de Valhalla Cats (Murcia).

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En Mejor Videojuego Accesible, el jurado ha seleccionado 'Dusty Bones', de Digital Monster Collective (Pontevedra); 'Lady Umbrella', de Zulo Interactive (Madrid); 'Letters of longing', de Happy Break Bones (Valencia), y 'Moventure', de Pixelatto (Málaga).

Por su parte, los proyectos finalistas a Mejor Videojuego Tech/XR son 'Brain Rage at the Office', de Busy Eye Games (Madrid); 'Escape from Mandrillia', de Germán Bandera (Granada); 'Parkour Labs', de SoyKhaler (Huelva), y 'Rock Invasion VR', de Master Crowd Games (Málaga).

La categoría de Mejor Videojuego de Andalucía cuenta con la presencia de 'Astro Prospector', de Incrementalist (Málaga); 'Exit: Echoes of Insanity', de Samurape Estudio (Córdoba); 'FUR Squadron Phoenix', de Raptor Claw (Sevilla), e 'Injection π23 Tabula Rasa', de Abramelin Games (Málaga).

Competirán por el premio a Mejor Videojuego Internacional 'Lost Ember: Rekindled Edition', de Mooneye Studios (Alemania); 'Lost Twins 2', de Playdew (Pakistán); 'The Last Case of John Morley', de Indigo Studios OÜ (Estonia), y 'Titan Isles', de Psytec Games Ltd (Reino Unido).

Los aspirantes al galardón de Mejor Videojuego Indie son 'Genokids', de Nukefist (Valencia); 'Forgotten Fragments', de Binary Phoenix (Barcelona); 'RogueGods', de Katarsi Games (Sevilla), y 'Roombattle', de Dust Games (Barcelona).

Por último, en la categoría de Mejor Videojuego de Centros Formativos han resultado finalistas 'El Desgarro', de Mercedarias FP de Granada; 'Not My War', de 24-Pack Studios, desarrollado en U-tad (Madrid); 'Renegade Jammer', de Team Kaulu, de la Universidad de A Coruña, y 'Tiris', de Cremaet Studios, de ESAT Valencia.

Los Premios Iris Games son organizados por la Academia de Televisión y de las Ciencias y Artes del Audiovisual, el Polo Nacional de Contenidos Digitales de Málaga y la Agencia Digital de Andalucía. EFE

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