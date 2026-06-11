Desciende el nivel de emergencia por el incendio de Villanueva tras una noche sin viento

Sevilla, 11 jun (EFE).- El operativo del Plan Infoca para la extinción del incendio forestal declarado el pasado lunes en Villanueva de los Castillejos (Huelva), que ha afectado a más de 5.000 hectáreas, ha pasado a fase de preemergencia, con situación operativa 1, tras una noche prácticamente sin viento.

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha expresado en un mensaje en la red social X su "agradecimiento y reconocimiento a todos los profesionales que han trabajado para proteger a la población y preservar" el entorno.

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A preguntas de los periodistas en una rueda de prensa sobre el Plan Verano 2026 del Servicio Andaluz de Salud, el titular andaluz de Emergencias ha incidido en la velocidad de propagación que alcanzó el fuego, con "picos de 200 hectáreas por hora".

El dispositivo hubo de centrarse en "evitar daños a la población" de San Bartolomé de la Torre, así como que las llamas llegaran a Gibraleón, ha precisado Sanz.

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La previsión de cambio de viento "podía significar una vuelta atrás completa del incendio" pero finalmente la evolución ha sido favorable en la noche.

"Ha sido una noche de muy poco viento, prácticamente nulo", ha resumido el consejero, quien ha destacado el trabajo de los 28 medios aéreos que el Infoca llegó a desplegar este pasado miércoles para estabilizar el incendio en la noche.

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Los últimos días han marcado una "etapa difícil" en Andalucía, con una media de diez incendios diarios. EFE