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Rufián cree que Leire Díez estaba "mandatada" por el PSOE tras sus reuniones con Fiscalía

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Madrid, 11 jun (EFE).- El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha dado por hecho este jueves que la exmilitante socialista Leire Díez estaba "mandatada" por la dirección del PSOE tras conocerse que tuvo dos reuniones con la entonces mano derecha del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz.

En declaraciones a la prensa en el Congreso, Rufián ha considerado que Díez seguía un mandato del PSOE "para intentar hacer aquello que quizá el PP hace más profesional: intentar imitar a (José Manuel) Villarejo y compañía".

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"He aquí el error del PSOE", ha dicho el republicano, quien ha considerado "obvio" que Leire Díez no era una simple militante y que la diferencia es que era "más cutre" que el comisario Villarejo.

Preguntado por las declaraciones de este miércoles del ministro Óscar López en las que dijo que "hay jueces que prevarican", Rufián ha asegurado que el hecho de que "hay jueces que hacen política" en España "lo sabe hasta Perry".

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Ha subrayado que el PSOE lo denuncia ahora porque le afecta y ha criticado al "patriotismo frágil" que impide decir lo que se piensa.

"En este país hemos tenido un rey que ha robado, políticos que han robado y jueces que hacen política, ya está. Eso significa que tienes que tener tu casa limpia (...) pues también", ha añadido.

Por su parte, el diputado de Compromís Alberto Ibáñez, del grupo Sumar, ha dicho que le parece grave que Leire Díez se reuniera con la mano derecha del ex fiscal general cuando, según ha señalado, hay "familias que van a ser desahuciadas y que les gustaría tener una interlocución con la Fiscalía para que garantizara el derecho a la vivienda y no tienen esa facilidad".

"Por tanto, si (Leire Díez) es solo una militante del PSOE, era una militante del PSOE con mucha suerte", ha ironizado en declaraciones en la Cámara Baja.

Sobre este asunto, la líder de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado que la preocupación de su partido es "máxima" y ha insistido en que el Gobierno y en concreto su presidente, Pedro Sánchez, "han metido esta legislatura en un callejón sin salida".

"Yo creo que es absolutamente inaceptable tratar de combatir lo que sabemos que existe en este país, que es la guerra sucia judicial, el 'lawfare', las cloacas del Estado, con las mismas herramientas", ha manifestado. EFE

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