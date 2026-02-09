Espana agencias

Mónica García asume el mal resultado de la izquierda, celebra el de CHA y defiende la vía del arraigo territorial

La ministra reconoce la caída electoral de los progresistas en Aragón y destaca el protagonismo de los partidos locales, resalta el avance de CHA e insiste en que la cercanía con el territorio es clave frente al auge de la ultraderecha

La valoración de la ministra Mónica García en torno al desempeño electoral de Chunta Aragonesista (CHA) en Aragón ha destacado el progreso de este partido al duplicar su representación, un hecho que, según sus palabras, subraya la relevancia de los partidos con fuerte arraigo territorial en la actual coyuntura política. De manera simultánea, García ha reconocido los resultados adversos para los partidos de izquierda en estos comicios autonómicos, una circunstancia que atribuye, entre otros factores, a la respuesta electoral ante el avance de fuerzas de derecha y extrema derecha. Así lo indicó la titular de Sanidad y referente de Más Madrid en declaraciones recogidas por el medio Europa Press.

Durante su participación en el Congreso, antes de intervenir en un foro sobre fiscalidad y empleo vinculado a la inteligencia artificial, García abordó el contexto electoral aragonés tras los comicios. Según publicó Europa Press, la ministra cifró la pérdida de escaños del Partido Popular (PP) en dos respecto de la convocatoria anterior de 2023 y remarcó que, pese al retroceso del PP, la ultraderecha de Vox incrementó de manera notable su presencia, pasando de siete a catorce diputados autonómicos. Para la ministra, este incremento supone una pérdida de espacio para la llamada derecha moderada y modifica el equilibrio entre las diversas formaciones conservadoras.

García advirtió que el fenómeno de desplazamiento hacia la ultraderecha no se limita a Aragón, sino que se está reproduciendo en diferentes territorios del país, una tendencia que, en su opinión, se mantendrá en próximos procesos electorales. "No sabemos dónde está la derecha moderada en nuestro país porque está siendo absolutamente comida por la ultraderecha, y esto es lo que vamos a ver en todas y cada una de las elecciones a las que nos presentemos", afirmó la ministra en declaraciones citadas por Europa Press.

En relación con los resultados de la izquierda aragonesa, Europa Press consignó que García reconoció la pérdida de cinco escaños por parte del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en comparación con la anterior legislatura autonómica. Además, Podemos ha quedado fuera del Parlamento regional, mientras que la coalición formada por Izquierda Unida (IU) y Sumar logró conservar el único escaño del que ya disponía. García planteó la necesidad de que cada una de estas formaciones progresistas asuma una reflexión interna sobre sus resultados y estrategias.

El medio Europa Press detalló que, desde la perspectiva de Más Madrid, la base territorial y el contacto directo con los electores resultan claves para afianzar a los partidos progresistas en un contexto de cambio político. García subrayó el avance de CHA, que duplicó su representación al pasar de tres a seis diputados, como una señal de que las organizaciones con fuerte implantación local logran conectar de forma más eficaz con las necesidades de la ciudadanía. "La política se está jugando en el territorio", sentenció, añadiendo que tanto CHA en Aragón como Más Madrid en la Comunidad de Madrid son ejemplos de ese perfil de partido cercano a los problemas cotidianos de la población.

Cuestionada por la prensa sobre la autocrítica dentro de Sumar, la ministra se remitió a la diversidad de fuerzas progresistas agrupadas en esta coalición, a las que atribuyó la revalidación del gobierno progresista a nivel nacional. García reiteró que la apuesta de organizaciones como Más Madrid por una política orientada al día a día y bien conectada con la realidad de los ciudadanos constituye su modelo de referencia. "Éste es nuestro modelo, el modelo que habla a la gente, que habla a la vida cotidiana y que le propone soluciones arraigadas en el territorio", concluyó, según citó Europa Press.

Europa Press indicó que, a lo largo de sus manifestaciones, García distinguió la importancia de identificar las causas de los cambios en el comportamiento electoral, así como de precisar las respuestas a la pérdida de apoyo en las formaciones progresistas. La ministra consideró el avance de partidos con proyectos locales como una posible alternativa ante el retroceso de opciones políticas progresistas con estructuras más centrales o nacionalizadas.

El balance público de Mónica García subraya el debate actual dentro de la izquierda española sobre las fórmulas organizativas y los marcos de trabajo político más efectivos ante la expansión de la ultraderecha y el desgaste de los modelos tradicionales. Según resaltó Europa Press, el caso aragonés ofrece a juicio de la titular de Sanidad un ejemplo de las dinámicas territoriales que parecen adquirir creciente relevancia.

