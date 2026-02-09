Díaz aboga por una "alianza democrática con un programa mínimos" tras la iniciativa de Rufián

“La esperanza como motor de movilización social nunca falla”, sostuvo la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, al referirse a la situación política en España y la posibilidad de construir nuevas alianzas progresistas. Según consignó la agencia Europa Press, Díaz subrayó la urgencia de promover una “alianza democrática con un programa de mínimos” que reúna a los distintos actores del ámbito progresista, a raíz de la iniciativa presentada por el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, quien ha propuesto una gira junto a otras figuras de la izquierda alternativa.

Durante la presentación de Mataró (Barcelona) como capital española de la Economía Social para el año 2026, Díaz señaló que este esfuerzo de cooperación entre fuerzas progresistas debe sustentarse en la audacia, una visión estratégica de largo plazo y una generosidad significativa. De acuerdo con Europa Press, la dirigente remarcó la necesidad de “pensar en grande” y superar discusiones sobre formas o herramientas jurídicas, habitualmente planteadas por los partidos políticos, para poner en el centro de la agenda a la ciudadanía, especialmente a los trabajadores.

La ministra enfatizó que la respuesta al momento político actual—que calificó de “excepcionalidad democrática”, al igual que ocurre en otros países—requiere ir más allá de debates partidistas sobre nombres o estructuras legales. Díaz reiteró su propuesta de dar un papel protagonista a la gente común y, particularmente, a los trabajadores, subrayando: “No es la herramienta jurídica, no es el nombre, no son estas cosas de las que están hablando las formaciones políticas siempre. Es la gente”.

Sobre la propuesta de Gabriel Rufián, la vicepresidenta mostró una disposición favorable y la enmarcó en la necesidad de impulsar una “agitación social” basada en la esperanza, como fórmula para reactivar el entusiasmo y la implicación de los sectores progresistas. Díaz relacionó la coyuntura española con tendencias internacionales, donde ha observado desafíos similares a la democracia, e insistió en la importancia de alinear a las fuerzas progresistas ante la gravedad de los retos actuales.

Consultada acerca de los resultados y el escenario político tras las elecciones autonómicas celebradas el domingo en Aragón, Díaz optó por no emitir valoraciones específicas sobre los comicios, según reportó Europa Press. No obstante, criticó abiertamente la estrategia del Partido Popular (PP), liderado por Alberto Núñez Feijóo, al afirmar que su aproximación ha supuesto una “maquinaria de engorde de Vox”. Díaz sostuvo que el PP no ha hecho más que fortalecer a la formación de ultraderecha Vox, una situación que asoció a fenómenos similares observados en otras democracias occidentales.

En este punto, la vicepresidenta estableció paralelismos directos con el contexto político internacional, comparando la influencia de Vox en España con otras formaciones catalogadas como reaccionarias y generadoras de odio, entre las que mencionó expresamente al expresidente estadounidense Donald Trump y a la primera ministra italiana Giorgia Meloni. En palabras de Díaz: “Vox es hoy un problema, sin lugar a dudas, igual que lo es Trump, igual que lo es la señora Meloni, igual que son las fuerzas reaccionarias y del odio para el conjunto de la democracia en nuestro país”.

Europa Press agregó que Díaz hizo un llamado al líder del PP para que replantee su estrategia, advirtiendo de los riesgos que implica alimentar la polarización y reforzar a partidos que describió como contrarios a los valores democráticos. La ministra argumentó que las fuerzas progresistas deben centrar la acción política en objetivos concretos para el país, orientados a mejorar las condiciones de vida de la población, en vez de centrarse en recursos formales o debates nominalistas.

En suma, las declaraciones de Yolanda Díaz, recogidas por Europa Press, ahondan en la importancia de construir consensos amplios entre actores de izquierda y progresistas, priorizando la acción social, la cooperación y la defensa de la democracia frente a la creciente presencia de fuerzas que, según su valoración, debilitan los marcos democráticos y promueven el discurso de odio. Díaz reitera que, ante este escenario, apostar por la esperanza y la movilización social constituye un elemento decisivo para impulsar cambios reales y efectivos en el panorama político español actual.