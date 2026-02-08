Espana agencias

Paraguay se instala en el Grupo Mundial I de la Copa Davis 22 años después

Guardar

Asunción, 7 feb (EFE).- El equipo de tenis de Paraguay aseguró este sábado su permanencia en el Grupo Mundial I de la Copa Davis tras superar en los ‘playoffs’ al de Rumanía, a falta de un punto por disputarse, gracias a la victoria de Daniel Vallejo sobre Stefan Palosi con parciales 6-1 y 6-2.

Vallejo, número uno en Paraguay y quien ocupa el puesto 104 de la clasificación de la ATP, despachó sin problemas a un Palosi que no encontró su mejor juego en la superficie de polvo de ladrillo del Centro Internacional de Tenis de Asunción.

Su victoria sentenció la eliminatoria de manera anticipada a favor de los locales con un 3-1.

Vallejo acabó el juego con 4 aces y 65 puntos ganados por 44 de Palosi, que jugó el cuarto partido en sustitución de Radu Tarcanu.

"Entrar al Grupo Mundial I es histórico para el país. Este equipo es muy joven y tiene mucho futuro" dijo en conferencia de prensa el capitán Paulo Carvallo.

Más temprano, los locales se adjudicaron el juego de dobles con Vallejo y Martín Vergara, que dominaron con parciales 6-3 y 7-5 a Mircea-Alexandru Jecan y Bogdan Pavel.

Vallejo, que jugó seis mangas en la serie, cuatro de ellas este sábado, aportó otro punto a expensas de Gabriel Ghetu con parciales de 6-1 y 6-4.

"Es un sueño para mí darle esta alegría a mi país", dijo Vallejo a periodistas.

Paraguay buscará ahora avanzar a la instancia de clasificación en septiembre próximo, de acuerdo con la programación de la Copa Davis, mientras que Rumanía irá ante los perdedores del Grupo Mundial II en el mismo mes. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Chile desafía a España por un cupo en el Final 8

Infobae

Hoy será noticia. Domingo, 8 de febrero

Infobae

Jorge Braz: “Estoy orgulloso de mis jugadores pese a la derrota ante España”

Infobae

Ponsarnau: "En el cara o cruz, como está pasando en los últimos partidos, ha salido cara"

Infobae

Matarazzo: "Tenemos que seguir ganando partidos para entrar en Europa"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Muere en Ávila el conductor

Muere en Ávila el conductor de una quitanieves al precipitarse por una ladera de 20 metros en plena borrasca

La Armada despliega todas las fragatas F-100 en distintos escenarios: de los ejercicios de la OTAN en EEUU a la defensa de España

Inicia ‘Eagle Eye 26-01′, el ejercicio que coordina las capacidades en Tierra, Mar y Aire del Ejército en el sur de la península

Un AVE entre A Coruña y Madrid se queda parado durante más de tres horas por un problema técnico: Renfe espera volver a la normalidad en Galicia “este fin de semana”

El informe ‘fantasma’ que ha costado 236.000 euros y que Transportes espera desde hace años para saber si es viable llevar el tren de Cercanías a Boadilla del Monte

ECONOMÍA

Cambiar los muebles, ir de

Cambiar los muebles, ir de vacaciones o afrontar gastos imprevistos: las dificultades que afrontan 3 de cada 10 familias españolas

La rotación de personal, el principal escollo para la supervivencia de bares y restaurantes españoles

Los trabajadores que cambian de empresa consiguen mayores aumentos salariales que quienes deciden quedarse, según un estudio

Una mujer que lleva 16 años trabajando se queda sin el paro tras salir de su último empleo en el periodo de prueba: “Sin apoyo familiar, hoy estaría debajo de un puente”

Ir a trabajar con 38 de fiebre depende de si estamos en crisis: las bajas médicas aumentan en fase de crecimiento y caen en recesión

DEPORTES

El FC Barcelona se desvincula

El FC Barcelona se desvincula de la Superliga y pone fin al sueño de Florentino Pérez

De la “vergüenza” a la calle: la suspensión del Rayo-Oviedo provoca una ola de reacciones entre jugadores, clubes y aficionados

Ácido hialurónico para tener el pene más grande: la sospecha que rodea a los saltadores de esquí en los Juegos Olímpicos de Invierno

Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic Club-Real Sociedad: el sorteo de la Copa del Rey depara dos choques históricos en semifinales

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros