La participación es del 10,8% hasta las 11.00 horas

La partipación en las elecciones autonómicas de Aragón, que se celebran este domingo, se sitúa en el 10,8% hasta las 11.00 horas, según el primer avance de participación que ha ofrecido la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero.

En total, 107.078 personas que han ejercido su derecho al voto hasta las 11.00 horas.

En la provincia de Zaragoza, la participación es de un 10,9%; en Huesca, de un 10,4% y en Teruel, de un 10,8 por ciento.

Las 2.213 mesas electorales para las votaciones de este domingo en Aragón han quedado constituidas con normalidad poco después de su apertura a las 9.00 horas