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Los jóvenes exigen a las comunidades que actúen ante la crisis de la vivienda

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Madrid, 11 jun (EFE).- El Consejo de la Juventud de España y consejos de la juventud autonómicos han reclamado a las comunidades que actúen ante la crisis habitacional porque advierten de que no podrá resolverse sin su "implicación efectiva" en la implementación del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026–2030.

"Sin coordinación autonómica, el Plan de Vivienda será insuficiente", afirman en un comunicado conjunto los consejos de juventud, que reclaman participar en el desarrollo, seguimiento y evaluación de dicho plan.

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La tasa de emancipación juvenil se sitúa en el 14,5 %, el peor dato desde que existen registros, mientras la edad media para independizarse supera los 30 años en un contexto de malestar social claramente marcado por la crisis habitacional.

Las organizaciones juveniles inciden en que las administraciones autonómicas constituyen el nivel de gobierno decisivo para que las medidas acordadas a nivel estatal se traduzcan en políticas reales y efectivas en los territorios.

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En este sentido, subrayan que la falta de coordinación y la desigual aplicación de las políticas de vivienda entre comunidades puede comprometer la eficacia del propio plan.

Los consejos firmantes valoran la aprobación del plan estatal, acordado en la Conferencia Sectorial de Vivienda del pasado 22 de mayo, pero insisten que "su impacto dependerá de la voluntad política y de la capacidad de implementación de las comunidades autónomas, responsables de una parte sustancial de su desarrollo".

Para los jóvenes, la actual crisis habitacional responde no solo a dinámicas del mercado, sino también a la ausencia de acuerdos políticos sostenidos, a la falta de medidas estructurales y a la desigual aplicación territorial de las políticas de vivienda, "un conjunto de factores que está contribuyendo a consolidar una situación que ya presenta carácter estructural".

"La vivienda se ha convertido en un elemento determinante de desigualdad y de bloqueo de los proyectos de vida de las personas jóvenes", concluyen. EFE

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