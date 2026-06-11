Dos fallecidos y varios heridos en un incendio en un bloque de viviendas en Magaluf

Palma, 11 jun (EFE).- Dos personas han fallecido este jueves a primeras horas de la mañana en un incendio declarado en un bloque de viviendas de Magaluf, en Mallorca, donde también han resultado heridas varias personas, según han informado fuentes sanitarias. EFE
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Familias de desaparecidos en México desafían cerco del Mundial a horas de la inauguración
Towns: "Para triunfar en Nueva York tienes que estar preparado para salir del barro"
Antonelli llega líder destacado a Montmeló, sede del primer GP de Barcelona-Cataluña
Desarticulada una red de blanqueo de capitales tras 18 registros en Andalucía
Ocho universidades públicas lideran en rendimiento, investigación e inserción laboral
MÁS NOTICIAS