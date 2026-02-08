La participación asciende al 56,29% a las 18.00 horas, 1,5 puntos más que en 2023

La participación en las elecciones autonómicas de Aragón que se celebran este domingo, 8 de febrero de 2026, a las 18.00 horas, es del 56,29%, es decir, más de 558.000 votantes, 1,56 puntos más que en 2023, según ha informado la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, en rueda de prensa.

"Todavía quedan dos horas hasta el cierre de los colegios electorales, ha remarcado Vaquero, sobre un tramo "en el que también muchos aragoneses y aragonesas que se trasladan desde lugares a los que han salido durante el fin de semana acuden a los colegios".

En ese sentido, ha animado a la participación en esta jornada electoral, un momento que ha calificado como "trascendente" para diseñar el futuro de Aragón.

En el desglose por provincias, hasta las 18.00 horas Zaragoza destaca por el aumento de la participación en 2,78 puntos porcentuales hasta el 57,19%, superior al 54,41% de 2023. Baja ligeramente la afluencia de electores en el Alto Aragón, con un 0,59 puntos menos, lo que deja a esa hora el porcentaje de participación en el 52,86%, rozando el 53,45 del último precedente.

En la provincia de Teruel, en cambio, se ha producido hasta las 18.00 horas una caída de más de tres puntos (3,65) del 59,14% de 2023 al 55,49% de este 8F.

En el primer avance de la mañana, a las 11.00 horas, la participación era del 10,85%, de forma que hasta las 14.00 horas ha habido "un incremento muy importante" de participación ha llevado el porcentaje hasta el 40,91%, un 0,05% menos que en los comicios de 2023.

Por circunscripciones, la participación en Zaragoza a las 14.00 horas llegaba al 41,82%, un 0,83% más que en 2023, cuando era del 40,99%, mientras que en el Alto Aragón se ha situado en el 37,73%, es decir, 1,88 puntos por debajo del 39,61% de 2023; y en Teruel la diferencia es mayor, ya que este domingo había votado el 39,75% del censo a las 14.00 horas y en 2023 la cifra alcanzaba el 42,89%.

La vicepresidenta destacado que la cita electoral se desarrollando "con la misma tranquilidad y normalidad" con la que se inició la apertura de los colegios electorales, lo que considera "un gran síntoma para nuestra democracia y para la normalización de todos aquellos procesos en los que los ciudadanos, los aragoneses y aragonesas están llamados a elegir a sus representantes políticos".

URNA PRECINTADA EN CALATAYUD (ZARAGOZA)

Dentro de la normalidad con la que se viene desarrollando la jornada, se han producido varias incidencias que han alterado el desarrollo normal de las votaciones. Así, La vicepresidenta Mar Vaquero ha informado de que en dos colegios de las localidades oscenses de Loarre y La Sotonera, en la Comarca Hoya de Huesca, se ha producido una interrupción del suministro eléctrico tras la caída de un árbol. En ese sentido, Vaquero ha explicado que se trabaja para suministrar la electricidad con grupos electrógenos.

Además, y a preguntas de los medios de comunicación, la vicepresidenta ha explicado el incidente ocurrido en un colegio electoral de Calatayud (Zaragoza) cuando un votante ha introducido dos papeletas en la urna.

Vaquero ha explicado que se procedido a la retirada de esa urna, que ha quedado precintada y se ha instalado una nueva para poder seguir con las votaciones. "Al cierre del colegio, se estará a lo que determine la Junta Electoral", ha apuntado.