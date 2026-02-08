El número de votos por correo es de 21.467, un 37,2% menos que en las autonómicas de 2023

El número de votos emitidos por correo para las elecciones autonómicas de Aragón ha sido de 21.467, un 37,2% menos que en mayo de 2023, según ha dado a conocer la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero.

De ellos, 13.735 votos corresponden a la provincia de Zaragoza; 4.912 a Huesca y 2.820 a Teruel.

El número de electores residentes en el extranjero es de 44.428; 29.606 corresponden a la circunscripción de Zaragoza; 9.122 a la de Huesca y 5.630 a la de Teruel.

A las 11.00 horas, la participación era de un 10,86%, con 107.755 personas que ya han ejercido su derecho al voto. En la provincia de Zaragoza, la participación es de un 10,96% en las 1.482 mesas; en Huesca, de un 10,43% en las 403 meses y en Teruel, de un 10,82% en 328 meses.

No hay comparación con los datos de los comicios autonómicos de mayo de 2023 porque es la primera vez que se ofrecen datos de participación a las 11.00 horas.

Por otra parte, Mar Vaquero, ha ofrecido el dato de que se han acreditado 180 profesionales de 78 medios de comunicación para seguir estas elecciones, las primeras que Aragón afronta en solitario.